Auto ibride: la Ferrari 599 HY-KERS compie 10 anni

Di Rosario Scelsi domenica 2 febbraio 2020

Due lustri fa il debutto della Ferrari 599 HY-KERS, prima auto ibrida stradale della casa di Maranello. Quella vettura non ebbe un seguito produttivo, ma è servita per gli sviluppi successivi.

In tempi recenti Ferrari ha lanciato l'auto ibrida SF90 Stradale, ma prima di lei era stato il turno delle Ferrari LaFerrari e LaFerrari Aperta, anch'esse elettrificate. Non tutti però sanno che la prima supercar del "cavallino rampante" alimentata in questo modo prese forma 10 anni, con la presentazione della Ferrari 599 HY-KERS.

Quella creatura, svelata al Salone di Ginevra 2010, fu la prima auto ibrida del "cavallino rampante", anche se non ebbe uno sbocco commerciale, per la sua natura di prototipo di studio e ricerca.

Basata sulla 599 GTB Fiorano, ne mutuava il motore 12 cilindri a combustione interna da 620 cavalli, abbinato a un propulsore elettrico trifase ad alto voltaggio, che aggiungeva altri 100 cavalli alla dotazione della Ferrari 599 HY-KERS. Notevoli i progressi, rispetto al modello di partenza, sul fronte dell'impatto ambientale, con un taglio del 35% delle emissioni di CO2.