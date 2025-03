Volare Low-Cost, cambia tutto: le novità per Ryanair, EasyJet e ITA Airways

Le nuove regole sul bagaglio a mano per Ryanair, EasyJet e ITA Airways in vigore da marzo 2025: cosa cambia per i passeggeri e come evitare sanzioni.

Con il 2025 entreranno in vigore nuove normative per il bagaglio a mano di alcune compagnie aeree tra cui Ryanair, EasyJet e ITA Airways. Queste modifiche influenzeranno dimensioni, peso consentito e modalità di check-in, con possibili sanzioni per i passeggeri che non rispetteranno le nuove disposizioni. Per evitare spiacevoli sorprese al momento dell’imbarco, è fondamentale conoscere in dettaglio i cambiamenti previsti e prepararsi adeguatamente prima del viaggio.

Le misure del bagaglio a mano per EasyJet rimangono invariate

EasyJet non ha modificato le proprie regole per il bagaglio a mano. I passeggeri potranno continuare a portare a bordo una borsa di massimo 45x36x20 cm, con un peso massimo di 15 kg, da posizionare sotto il sedile anteriore. I bagagli più grandi, con dimensioni massime di 56x45x25 cm e peso non superiore a 15 kg, potranno essere collocati nella cappelliera, ma dovranno essere specificati al momento della prenotazione. Se il bagaglio supera le misure consentite o non viene segnalato in anticipo, sarà necessario imbarcarlo in stiva con un costo aggiuntivo.

Volare con compagnie Low Cost – ecoblog.it

I nuovi requisiti di ITA Airways per il bagaglio a mano

Anche ITA Airways ha modificato le proprie regole sul bagaglio a mano. Il peso massimo consentito è stato fissato a 8 kg, con dimensioni massime di 55x35x25 cm, incluse maniglie, tasche laterali e ruote. Inoltre, i passeggeri potranno portare un solo accessorio extra, come una borsetta, uno zainetto o una custodia per laptop, purché non superi le dimensioni di 36x45x20 cm. Un’ulteriore novità riguarda i voli affollati: in tali circostanze, alcuni bagagli a mano potrebbero essere ritirati direttamente al gate e imbarcati gratuitamente in stiva per motivi di sicurezza.

Le nuove regole per Ryanair: limiti di dimensioni e check-in digitale

Ryanair introdurrà importanti cambiamenti a partire da maggio 2025. I passeggeri senza un’app per il check-in o una carta d’imbarco digitale dovranno pagare una penale fino a 60 euro. Sebbene i biglietti stampati a casa siano ancora validi, non sarà più possibile stamparli ai banchi check-in in aeroporto. Per quanto riguarda il bagaglio a mano, ogni passeggero potrà portare gratuitamente una borsa o uno zaino, rispettivamente di dimensioni massime di 40x20x25 cm e 25x20x40 cm, da posizionare sotto il sedile. Se le dimensioni non vengono rispettate, la multa al gate potrà arrivare fino a 70 euro. Le tariffe Regular o Flexi Plus consentiranno di portare un ulteriore bagaglio nella cappelliera, con dimensioni massime di 55x40x20 cm e peso fino a 10 kg. I bagagli più grandi dovranno essere imbarcati in stiva con un costo aggiuntivo.

Consigli per evitare sanzioni e viaggiare senza problemi

Per viaggiare senza problemi ed evitare spiacevoli sanzioni, è consigliabile verificare sempre le dimensioni e il peso del bagaglio prima di arrivare in aeroporto. È utile utilizzare un metro e una bilancia per assicurarsi di rispettare i limiti imposti dalle compagnie aeree. Un altro suggerimento è quello di scaricare l’app della compagnia aerea per completare il check-in digitale ed evitare penali legate alla mancanza della carta d’imbarco elettronica. Infine, per chi viaggia con Ryanair o ITA Airways, è bene essere pronti all’eventualità di dover imbarcare il bagaglio a mano in stiva nei voli più affollati.