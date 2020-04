Ford annuncia la Mustang Cobra Jet 1400, l'elettrica velocissima

Di marcogrigis giovedì 23 aprile 2020

Ford annuncia la Mustang Cobra Jet 1400, un'auto elettrica sportiva capace di raggiungere elevate velocità in pochissimi secondi.

Ford annuncia la nuova Electric Mustang Cobra Jet 1400, l'automobile elettrica sportiva che non farà rimpiangere i vecchi motori a benzina agli appassionati dell'alta velocità. Una vettura ancora in fase di prototipo ma in grado, dai primi test effettuati, di percorrere un quarto di miglio - circa 400 metri - solo in 8 secondi.

Una performance resa possibile da un nuovo motore da 1.400 cavalli, per dimostrare come le elettriche non abbiano nulla da temere rispetto alle classiche alternativa a benzina, anche su percorsi di racing. Proprio per questa ragione, Ford ha condiviso un video dove dimostra la potenza di questo motore, capace di galoppare senza alcuna difficoltà. Tanto da raggiungere le 170 miglia orarie - pari a circa 273 chilometri - in pochissimi secondi.

Dave Pericak, direttore Globale di Ford Icons, ha così commentato il progetto:

Ford ha sempre scelto la motorsport per dimostrare l'innovazione. L'elettrico ci offre un tipo di performance completamente nuova e la nuova Cobra Jet 1.400 completamente elettrica è un esempio di come sia possibile portare una nuova tecnologia al suo limite assoluto.

Di avviso simile anche Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports:

Questo progetto è stato una sfida per tutti noi di Ford Performance, ma una sfida che ci è piaciuto intraprendere. Abbiamo visto i progetti della Cobra Jet 1400 come un'opportunità per iniziare a sviluppare motori elettrici in un'automobile da racing con cui avevamo molta esperienza, con dei limiti di performance che desideravamo eguagliare e battere. È stato un progetto fantastico su cui lavorare e speriamo che sia il primo di tanti dal nostro team di Ford Performance Motorsports.

Di seguito, il video condiviso da Ford per dimostrare le incredibili capacità di accelerazione della nuova Mustang Cobra Jet 1400.

Fonte: Electrek