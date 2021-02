Auto elettriche: Volkswagen supererà Tesla nel 2025

Il mercato delle auto elettriche è in completa trasformazione e, in pochi anni, i protagonisti di questa rivoluzione potrebbero cambiare. È quanto suggerisce l’ultima analisi pubblicata da LMC, nell’evidenziare un imminente passaggio di testimone fra i principali produttori del settore. Entro il 2025, infatti, Volkswagen potrebbe superare Tesla.

Sebbene Volkswagen sia già largamente affermata in Europa, considerando anche come la ID.3 sia stata una delle vetture più vendute nel Vecchio Continente nel corso del 2020, è la Model 3 di Elon Musk l’auto elettrica più diffusa al mondo. La prima posizione del podio potrebbe però cambiare in meno di quattro anni.

Auto elettriche, la gara tra Volkswagen e Tesla

Secondo le analisi di LMC, il settore delle auto elettriche vedrà nei prossimi anni l’ingresso di numerosi produttori e, per questa ragione, il market share delle aziende più affermate andrà progressivamente a ridursi. A partire da Tesla che, entro il 2025, potrebbe passare dall’attuale 20% a circa il 10% del mercato. Nel frattempo, saliranno però le performance di Ford, Toyota e Volkswagen, con quest’ultima destinata a diventare il primo produttore mondiale. Lo spiega Pete Kelly, Managing Director della società d’analisi:

Tesla è stato un marchio dominante negli ultimi cinque anni, ma chiaramente questo risultato non può durare.

A garantire il sorpasso di Volkswagen sulla rivale sarà una politica maggiormente aggressiva nella produzione di vetture elettriche, tanto che il marchio tedesco è già partito in quarta nella produzione ottenendo ottimi risultati. Ancora, Volkswagen potrà disporre di un catalogo più ampio di automobili, coinvolgendo quindi anche fasce di mercato – come quello delle utilitarie – non ancora battuto dall’azienda di Elon Musk. Basti pensare come la ID.3 sia riuscita a totalizzare 54.000 immatricolazioni negli ultimi mesi del 2020, quando è arrivata sul mercato. E, almeno in Europa, la Zoe elettrica di Renault abbia largamente superato gli 85.000 esemplari di Model 3 venduti nello stesso anno nel Vecchio Continente.

Mentre Volkswagen punta a produrre 25 milioni di auto elettriche entro il 2025, l’ultima parola per Tesla non è però stata pronunciata. Musk si è infatti rivelato possibilista sull’arrivo sul mercato di Tesla dalle fasce di prezzo più abbordabili, come un’utilitaria da 20.000 euro forse già in arrivo entro fine anno.

