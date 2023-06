Il giardino ha bisogno di una rinfrescata? Ecco alcune idee ecologiche e, sopratutto, economiche per dargli nuova vita in un attimo.

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di trasferirsi in giardino e di vivere quanto più possibile il tempo all’aria fresca è sempre tanta.

Per farlo, però, spesso occorre spendere molti soldi. Un problema che è possibile risolvere con il riciclo. In questo modo si avrà il doppio risultato di risparmiare e fare al contempo bene all’ambiente. Dopo aver visto come essere più green con il cambio stagione, ecco, quindi, alcune semplici idee che potrai mettere in pratica da subito.

Come rendere il giardino più bello senza spendere soldi

Spesso, quando si vuole agire in linea con l’ambiente ci si trova a dover usare prodotti naturali o riciclati. Una pratica che consente di vivere al meglio senza spendere soldi e ottenendo così un risparmio che, di questi tempi, è sempre molto utile.

arredo esterno

Usare un vecchio ombrello

Prendere un vecchio ombrello e aprirlo al contrario piantandolo sul terreno crea uno spazio che si può riempire con della terra per piantare piccoli fiori. In alternativa si può usare anche per riempirlo di sassi colorati e allegri. In questo modo si ottiene una sorta di aiuola economica con tanto di ombrello riciclato e che, invece di essere buttato, avrà modo di rendersi ancora utile.

Utilizzare i pallet

Grazie ai pallet è possibile ottenere piccole mensole da decorare con piante e fiori ma anche sedie o divanetti da rivestire con cuscini che non si usano più. Basterà tenere un piccolo mobile poco distante per conservarli in caso di pioggia e si otterrà subito uno spazio all’aperto del quale godere sia quando si è soli che in compagnia.

Creare vasi originali

Se si hanno vecchie tazze sbeccate o piccoli contenitori che non si sa più come usare, si possono trasformare gli stessi in vasi da fiore. Basterà inserirvi dentro piccole piantine e godere di tutta la loro bellezza. Sia le tazze che i contenitori potranno essere sistemati sulle mensole, in un angolo o persino nella prima aiuola creata con l’ombrello.

Mettere a punto queste piccole e semplici strategie consente di ottenere un giardino pronto ad accogliere gli ospiti o da vivere nel tempo libero. E tutto senza spendere soldi. Un modo per essere green e al contempo in grado di risparmiare senza fare rinunce.