Come funziona il servizio di HelloFresh e perché è green

Hai mai desiderato di preparare piatti deliziosi senza dover passare ore al supermercato o pensare a cosa mettere in tavola ogni sera?

Magari hai pensato che mangiare bene, in modo sano e vario, fosse un sogno irraggiungibile con i mille impegni quotidiani. Beh, lascia che ti dica una cosa: con HelloFresh, questo sogno diventa realtà! ma come funziona? Il brand sulla bocca di tutti e super conosciuto online ha un meccanismo molto intuitivo.

Scarica l’app

Prendi il tuo smartphone, scarica l’app HelloFresh e registrati in pochi minuti. Ti basteranno poche informazioni, e sei già pronto per iniziare a scoprire un mondo fatto di ricette creative e ingredienti freschissimi ricevendo direttamente le tue box alimentari a domicilio in abbonamento o one shot. Scegli il numero di commensali, e HelloFresh farà il resto. Riceverai gli ingredienti già porzionati alla perfezione in base al numero di persone che hai indicato. Così niente sprechi e, soprattutto, niente scorte esagerate di cibo che poi rischiano di andare a male in frigo.

Scegli le tue ricette preferite

Ogni settimana, HelloFresh ti propone tantissimi piatti deliziosi a base di ingredienti di stagione. Che tu sia un amante della cucina italiana, un fan delle sperimentazioni etniche o in cerca di piatti vegetariani, troverai sicuramente proposte effetto wow. Hai gusti difficili? Nessun problema; puoi personalizzare la tua box come preferisci, scegliendo tra piatti facili, veloci o più elaborati.

Ricevi la box a casa

Non c’è nulla di più bello che ricevere tutto il necessario direttamente a casa, senza dover affrontare le lunghe file del supermercato o cercare prodotti specifici tra scaffali infiniti. HelloFresh ti consegna tutto ciò di cui hai bisogno, fresco e pronto per essere utilizzato. E la parte migliore? Gli ingredienti sono già porzionati, quindi non dovrai nemmeno preoccuparti di pesare nulla. Non ti resta che aprire la tua box e iniziare a cucinare.

Non importa che tu sia un principiante o un cuoco provetto, con HelloFresh cucinare diventa un gioco da ragazzi. Ogni ricetta viene fornita con istruzioni chiare e semplici, passo dopo passo. Non ci saranno dubbi o confusioni, solo il piacere di preparare il tuo piatto preferito senza stress. Hai presente quel senso di soddisfazione quando prepari qualcosa di delizioso con le tue mani? Con HelloFresh lo proverai ogni volta. E se i tuoi ospiti faranno i complimenti, potrai sempre fingere di aver fatto tutto da solo… non lo diremo a nessuno!

Risparmia tempo

Ecco il vero superpotere di HelloFresh: riuscirai in tempo. Niente più corse al supermercato dopo lavoro, avendo il timore di dimenticare qualcosa: potrai rilassarti, coccolare chi ami con un piatto gustoso e il tutto senza rinunciare alla qualità.

Insomma, HelloFresh è un prezioso alleato che ti aiuta a mangiare meglio, ridurre sprechi di cibo e risparmiare tempo. Proprio il secondo aspetto è uno dei più green e rilevanti: un passo avanti importante per la tutela ambientale.

Se vuoi promuovere uno stile di vita più sostenibile, trasmettere quanto sia importante alla tua famiglia e fare la differenza, questo servizio fa sicuramente al caso tuo. In più mangerai sano e scegliendo prodotti di qualità ad un prezzo competitivo. Non male, vero?