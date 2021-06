Porsche produrrà batterie per auto elettriche

Il colosso Porsche è sempre più interessato all’universo delle auto elettriche, tanto da essere pronto a investire in batterie. È quanto rende noto ElecTrek, nel sottolineare come la società sia pronta a inaugurare i lavori della sua nuova sussidiaria: Cellforce. Quest’ultima si occuperà di studiare, progettare e produrre batterie di ultima generazione per veicoli.

La nascita di questa nuova realtà produttiva è stata resa possibile dall’incontro con Customcells: insieme, le due società hanno fondato la sopracitata sussidiaria, che si occuperà soprattutto delle vetture del gruppo.

Porsche investe sulle batterie

Porsche è uno dei nomi più famosi del settore delle auto di lusso e, già da qualche tempo a questa parte, ha deciso di orientare i propri sforzi verso le auto elettriche. Basti pensare alla Taycan, una sportiva di alto livello alimentata unicamente da un motore elettrico, già molto richiesta sul mercato.

Il gruppo tedesco ha quindi deciso di lanciarsi anche sulla produzione di batterie, con una nuova sussidiaria chiamata Cellforce. Così ha spiegato Oliver Blume, il CEO della società:

La cella della batteria è la camera di combustione del futuro. Come nuova sussidiaria di Porsche, Cellforce sarà di valido aiuto nel guidare la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la vendita di celle batteria ad alta performance. Questa joint venture ci permette di posizionarsi in una posizione d’avanguardia rispetto alla concorrenza globale, nel creare le più potenti batterie di sempre, unendo l’inconfondibile esperienza di guida delle Porsche con la sostenibilità. Così daremo forma al futuro delle auto sportive.

Dello stesso avviso anche Torge Thönnessen, CEO di Customcells:

Abbiamo fondato Customcells con l’obiettivo di sviluppare celle di batteria orientale al cliente, per le applicazioni più fameliche di energia. Ed è esattamente quello che adesso possiamo dare insieme a Porsche. L’obiettivo è di raggiungere una capacità minima annuale di 100 MWh. Si tratta dell’equivalente di batterie ad alte performance per 1.000 veicoli.

