CES 2020: Bosch presenta l'innovazione intelligente

Di Rosario Scelsi martedì 7 gennaio 2020

All'International Consumer Electronics Show 2019 Bosch metterà in mostra le tante espressioni del suo savoir-faire tecnologico, anche nell'ambito delle navette per la mobilità personalizzata.

Bosch sarà presente al CES 2020, che andrà in scena dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas. L'azienda tedesca, leader nella produzione di componenti per autovetture, riceverà due Best of Innovation all'International Consumer Electronics Show, celebre fiera dell'elettronica di consumo d'oltreoceano.

Nella stessa cornice, Bosch presenterà i prodotti connessi per la mobilità e per la casa. Tra le novità, soluzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale (IA) o che sono state sviluppate grazie a questa tecnologia.

Al CES verrà illustrato il Bosch IoT Shuttle, un capolavoro di tecnologia che l'azienda offre alla case costruttrici e ai provider di servizi per la mobilità (MSP) in materia di elettrificazione, automazione, connettività e personalizzazione delle navette, destinate a un impiego sempre più esteso sotto forma di mobilità on-demand, sia per il trasporto merci che per quello passeggeri.

L'offerta va oltre i soli componenti e include servizi di mobilità perfettamente connessi che offrono agli utenti flessibilità per l'utilizzo, la gestione, la ricarica e la manutenzione della flotta, oltre a rendere sicuro ogni viaggio.

Fonte | Bosch