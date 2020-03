Yacht ibrido Heesen Project Electra: mobilità sostenibile in acqua

Di Rosario Scelsi martedì 10 marzo 2020

Project Electra offre un'altra prova della sensibilità ambientale di Heesen che, con questo yacht ibrido, scrive una bella pagina nautica.

Venduto il secondo yacht ibrido firmato Heesen: si tratta del Project Electra, un 50 metri della classe 5000 in alluminio. Questo gioiello nautico è perfetto per navigare ovunque con stile, comfort e nel rispetto dell'ambiente, grazie alla sua formula propulsiva, che disegna una forma di mobilità sostenibile in acqua.

Il powertrain combina la motorizzazione diesel ed elettrica, per offrire una maggiore flessibilità nella gestione della potenza e migliori prestazioni, ma anche il raro piacere di navigare in un silenzio quasi perfetto, con zero vibrazioni.

A rendere ancora più armonico il suo rapporto con l'ambiente provvede la forma dello scafo che, aumentando la scorrevolezza in acqua, riduce ulteriormente i consumi e quindi l'inquinamento, tema di grande attualità in questo periodo storico.

L'ingegnosa architettura navale unita alla meticolosa attenzione nel limare il peso rendono lo yacht Heesen Project Electra uno dei più efficienti della sua categoria. Quattro le modalità operative offerte alla scelta: ibrida, economica, crociera (la più tradizionale) e boost. Il ventaglio si presta a soddisfare al meglio i bisogni contingenti dell'armatore e dei suoi ospiti.

Sul fronte stilistico, onore al merito del lavoro svolto dal designer olandese Frank Laupman di Omega Architects, che ha creato un esterno altamente contemporaneo. Il profilo radicale di questo panfilo fonde perfettamente estetica e funzionalità, in un quadro espressivo di grande carattere.

Gli spazi coperti possono accogliere dodici ospiti, alloggiati in cinque suite sul ponte inferiore e in una cabina armatoriale sul ponte principale a prua. Le alchimie espressive sono in questo caso ascrivibili all'estro creativo di Cristiano Gatto, autore di forme organiche che enfatizzano la connessione interno-esterno attraverso mobili profondi e bassi. Gli ospiti sono invitati a godere appieno delle numerose viste panoramiche attraverso le vetrate a tutta altezza, che inquadrano i paesaggi esterni.