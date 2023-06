Approfittiamo dell’arrivo della bella stagione per iniziare a prenderci cura dei nostri capelli, lunghi o corti che siano. Il sole ci offre la grande possibilità di asciugare i capelli all’aria aperta. Un gesto per il quale i capelli ci sono più che grati e tutto perché il sole ha un effetto benefico e rinforzante. Inoltre senza phon si risparmia sulla luce e si preserva la lucentezza della chioma.

Andando alle regole base, per lo shampoo e il balsamo ma anche per creme ristrutturanti e maschere è bene iniziare a scegliere prodotti con fito detergenti naturali e con pochi ingredienti. È inoltre consigliabile controllare sempre l’INCI e scegliere i marchi che mostrano maggior interesse verso la salute, le allergie e la voglia di ideare formule non testate sugli animali. In commercio ce ne sono tanti, a base di olio di semi di lino, olio di mandorle, argan o anche olio extra vergine di oliva.

Gli ingredienti naturali per il benessere dei capelli

Aver cura dei capelli non significa dover spendere chissà quanto in prodotti blasonati. Spesso la soluzione arriva da quelli che abbiamo già in casa e che, essendo naturali, sono anche ricchi di proprietà e privi di elementi che potrebbero danneggiare la salute.

capelli

Chi ha i capelli grassi, ad esempio, può usare un cucchiaio di aceto bianco diluito in abbondante acqua per risciacquare i capelli; la cute sarà sgrassata naturalmente e i capelli risulteranno setosi e lucidissimi. L’aceto è ottimo anche per chi ha i capelli bianchi.

Altro ingrediente naturale è il succo di limone che anche aiuta a sgrassare capelli e cute senza aggredire causando quell’effetto boomerang per cui dopo un giorno i capelli sono più grassi di prima. Basta stendere sui capelli risciacquati il succo di un limone filtrato e massaggiare delicatamente il cuoio capelluto, asciugate i capelli al sole. Altro sistema per sgrassare capelli e cute è usare un cucchiaio di farina di ceci da spargere e distribuire sui capelli e cuoio capelluto lasciando agire per circa 20 minuti. Si lava poi con uno shampoo neutro a base di ingredienti naturali.

Per chi ha i capelli biondi vale la preziosa camomilla per cui si risciacquano i capelli con un paio di tazze di infuso, da realizzare assolutamente senza zucchero! Anche la birra aiuta a schiarire i capelli e va passata prima dello shampoo e lasciata agire coprendo i capelli con un vecchio cappello o asciugamani per almeno 20 minuti. A questo punto basterà lavare bene i capelli in modo da evitare ogni traccia di odore.

Per nutrire i capelli sfibrati non c’è niente di meglio di un impacco di olio extravergine di oliva, magari bio e di ottima qualità. Ne bastano un paio di cucchiai da stendere con cura sulla lunghezza del capello fino a massaggiare la cute. Copritevi con un vecchio cappello per almeno 20 minuti e lavateli come sempre: vedrete come saranno morbidi e nutriti. In questo caso si hanno ottimi risultati anche con l’olio di germe di grano da applicare come impacco prima dello shampoo. È ricco di vitamina E e si può abbinare sotto forma di maschera ristrutturante a una banana schiacciata o all’avocado.

Molto nutriente per i capelli secchi anche l’acqua ottenuta dopo la bollitura del riso; una volta raffreddata usatela per risciacquare i capelli che saranno poi una volta asciutti morbidissimi. Altro ingrediente per i capelli secchi è l’olio di mandorle dolci da distribuire sui capelli e lasciare agire per mezz’ora coprendo con un capello o asciugamano.

Questi rimedi, per quanto semplici, rappresentano un valido aiuto che, tra le altre cose, influisce anche sull’ambiente data l’assenza di sostanze chimiche e nocive.