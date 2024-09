Abitare green: l’importanza del fotovoltaico nelle case moderne

In un’era caratterizzata dalla crescente consapevolezza ambientale e dalla necessità di ridurre l’impatto dell’uomo sul pianeta, l’efficienza energetica è diventata una priorità assoluta.

Le case, in particolare, rappresentano un importante punto di partenza per la transizione verso un futuro più sostenibile. Installare dei pannelli fotovoltaici, cioè impianti che convertono la luce solare in energia elettrica, è una scelta quindi fondamentale per rendere le nostre abitazioni più ecologiche e autosufficienti.

L’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un’abitazione consente di produrre energia pulita direttamente in loco, riducendo drasticamente la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, spesso inquinanti e a costi variabili. Inoltre, l’energia solare è inesauribile e gratuita, offrendo un’opportunità unica per risparmiare sulle bollette e contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Ma quali sono i vantaggi concreti del fotovoltaico per le case moderne? E come scegliere l’impianto più adatto alle proprie esigenze? Vediamo i dettagli.

I vantaggi del fotovoltaico

Tra i principali vantaggi dell’installazione di impianti fotovoltaici vi sono:

il risparmio economico, cioè l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico può essere autoconsumata o immessa in rete, generando un credito che può essere utilizzato in futuro. Nel lungo termine, l’investimento iniziale viene ammortizzato grazie alle bollette elettriche più basse;

l’indipendenza energetica. Ossia, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica, il fotovoltaico offre una maggiore autonomia energetica, soprattutto in caso di black out;

l’aumento del valore dell’immobile. La presenza di un impianto fotovoltaico aumenta il valore di un immobile, rendendolo più appetibile sul mercato;

un minor impatto ambientale. Infatti, l’energia solare è pulita e rinnovabile, non produce emissioni di gas serra e contribuisce alla riduzione dell’inquinamento atmosferico;

incentivi statali disponibili. A oggi infatti, ci sono numerose agevolazioni fiscali e incentivi statali destinati a chi installa un impianto fotovoltaico, rendendo questa scelta ancora più conveniente.

Quali sono le tipologie di impianti fotovoltaici su cui puntare

Esistono diverse tipologie di impianti fotovoltaici, che si differenziano per potenza, dimensioni e modalità di installazione.

In primis, ci sono gli impianti solari adatti per applicazioni off-grid, come case isolate o camper, questi impianti sono dotati di batterie per accumulare l’energia prodotta durante il giorno e utilizzarla di notte. La maggior parte degli impianti fotovoltaici installati nelle abitazioni è connessa alla rete elettrica. L’energia prodotta in eccesso viene immessa in rete, mentre l’energia necessaria viene prelevata dalla rete stessa.

Però, vi sono anche impianti con accumulo, cioè dotati di sistemi di accumulo, come batterie, che consentono di immagazzinare l’energia prodotta durante il giorno e utilizzarla quando la produzione è inferiore al consumo.

La scelta dell’impianto fotovoltaico

La scelta dell’impianto fotovoltaico più adatto dipende da diversi fattori. Innanzitutto, è fondamentale valutare il proprio consumo energetico annuale per dimensionare correttamente l’impianto. Poi, lo spazio disponibile sul tetto o in altre aree esposte alla luce solare determina la potenza massima installabile.

Non sottovalutate anche l’orientamento e l’inclinazione del tetto perché influiscono sulla produzione energetica dell’impianto. A influenzare la scelta poi, anche il vostro budget. Ricordate che il costo di un impianto fotovoltaico varia in base alla potenza e alle tecnologie utilizzate.

Qual è il futuro del fotovoltaico

Il fotovoltaico è una tecnologia in continua evoluzione. Negli ultimi anni si sono registrati progressi significativi in termini di efficienza dei pannelli solari e costi di produzione. Si prevede che nei prossimi anni il fotovoltaico diventerà sempre più competitivo rispetto alle fonti energetiche tradizionali, contribuendo a un futuro energetico più sostenibile e pulito.