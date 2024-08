Le migliori ricette gourmet da preparare con alimenti BIO

Due dei fenomeni che si sono maggiormente sviluppati, negli ultimi anni, nel mondo della cucina interessano il cibo gourmet e gli alimenti biologici, entrambi pensati per un nuovo modo di interpretare la cucina tradizionale.

Per quanto riguarda il primo caso, la cucina gourmet propone un nuovo modo di pensare agli alimenti, attraverso associazioni, stili di preparazione e abbinamenti differenti, che permettono anche di esaltare le qualità di ogni piatto; gli ingredienti biologici, invece, sono pensati per un maggiore rispetto nei confronti della natura, il quale non porta al sacrificio della qualità che, anzi, può essere esaltata in un prodotto che fa a meno di componenti chimiche o di processi di preparazione che avvengono in maniera industriale.

Ma come si possono coniugare queste due tipologie di cucina? Il cibo gourmet è, per definizione, tutto ciò che può essere utilizzato all’interno di una cucina e anche gli alimenti BIO possono essere esaltati nella loro forma e nel loro contenuto. Prima di procedere con alcune delle ricette che di seguito vengono offerte, però, è importante guardare prima a quali siano tutti questi alimenti, così da scegliere anche ciò che maggiormente si adatta alle proprie esigenze culinarie: per questo motivo, scopri gli alimenti biologici di Passo Ladro per comprendere quali sono le migliori ricette che puoi realizzare con questi.

Risotto al tartufo nero e parmigiano BIO

Si parte con una prima buonissima ricetta, il risotto al tartufo nero, per omaggiare anche la cucina italiana e i suoi piatti fondamentali: in questa versione, può essere interamente preparata con alimenti biologici, dal riso al Parmigiano che si utilizzo per guarnire, così da ottenere un aroma ancor più intenso rispetto alla controparte tradizionale, oltre che corposo grazie al parmigiano. Il riso dovrà essere tostato con olio e aggiungendo il brodo vegetale a poco a poco, mescolando fino a cottura: con burro e Parmigiano Reggiano si otterrà una perfetta mantecatura; non resterà che aggiungere il tartufo da grattugiare fresco sopra al risotto per esaltarne il sapore: si otterrà così una versione semplice e incredibilmente gustosa di un classico della nostra cucina.

Insalata di quinoa BIO con verdure grigliate e avocado

La cucina gourmet ha dimostrato che anche un’insalata può assumere un grande valore in termini estetici e di gusto: per questo motivo, si può preparare una buonissima insalata di quinoa BIO, che permette anche di assumere il giusto quantitativo di proteine, da associare a verdure grigliate come peperoni, zucchine e melanzane biologiche, completando il tutto con un avocado BIO. Si otterrà un pranzo sano e veloce da preparare, oltre che molto nutriente: basterà cuocere la quinoa e grigliare le verdure, preoccupandosi di tagliare l’avocado a cubetti, per poi unire tutto e condire con olio di oliva, succo di lime e menta fresca per conferire un gusto più pungente alla propria preparazione.

Mousse di cioccolato fondente BIO con lamponi

Non c’è pranzo che si rispetti senza un buon dolce che permette di finire in dolcezza, con una mousse al cioccolato fondente bio che viene arricchita dal gusto inconfondibile del lampone; ricetta molto semplice da preparare ma, allo stesso tempo, particolarmente ricca e intensa, oltre che in grado di regalare delle sensazioni molto piacevoli al palato. Il cioccolato BIO dovrà essere sciolto a bagnomaria per poi essere lasciato a raffreddare: intanto, si può montare a parte a la panna e separatamente i tuorli con gli albumi (tutto rigorosamente BIO), per poi incorporare il cioccolato ai tuorli. Non resterà che aggiungere la panna e gli albumi montati a neve: una volta ottenuta la mousse, bisognerà attendere che rinfreschi in frigorifero, servendo il tutto con lamponi freschi.