Scopriamo quali sono le regole da seguire per delle bollette meno care e una vita più serena.

Negli ultimi due anni le bollette sono salite a numeri vertiginosi ed in grado di mettere in difficoltà milioni di italiani. Nel tempo abbiamo appreso diverse strategie per cercare di spendere meno e per tagliare costi superflui in modo da non avere l’ansia costante da bolletta.

Eppure, ancora oggi, sono in tanti a lamentarsi del caro vita e della difficoltà di arrivare a fine mese. Un problema per il quale vale la pena ingegnarsi anche solo ricordando quali sono le regole di buona condotta per consumare meno.

Come consumare meno con alcune regole di buona condotta

Ci sono delle semplici regole che se messe in atto fino a diventare normale routine possono abbassare ancora un po’ il consumo di energia e gas e abbassare, di conseguenza, il costo delle bollette. Oltre ad evitare la carica fantasma e a tenere i riscaldamenti ad una temperatura costante, ci sono infatti delle piccole astuzie che messe in atto ogni giorno possono cambiare le cose e tutto senza pesare più di tanto. Scopriamo, quindi, quali sono le più importanti da tenere a mente.

conti e risparmi

Spegnere luci e tv quando si cambia stanza

La primissima regola che viene sempre dimenticata per pigrizia ma che cambia davvero le cose è quella legata al consumo della luce elettrica causato da illuminazione, tv e altri elettrodomestici. È infatti uso comune lasciarli accesi anche quando ci si allontana per un po’ da una stanza, dimenticandoli così anche per ore.

Per cambiare le cose in meglio è quindi preferibile prendere l’abitudine di spegnere qualsiasi cosa quando ci si sposta. In questo modo si risparmierà molto più di quanto si pensa. E tutto, senza rinunciare a nulla.

Usare il bollitore

Il bollitore elettrico consente di scaldare l’acqua per la pasta o per il tè (e non solo) in pochi istanti. Ci mette circa la metà del tempo (a volte anche meno) di una normale pentola sul fuoco e tutto evitando il consumo del gas. Acquistandone uno di alta categoria (costano davvero poco), anche il consumo di energia elettrica sarà inferiore. In questo modo si andrà ad abbassare ulteriormente il costo delle bollette.

Usare lampade regolabili

Ci sono lampade a led regolabili che consentono di usare una luce soffusa quando si guarda la tv o si sta in compagnia degli amici. In questo modo oltre a creare un’atmosfera piacevole si spenderanno anche meno soldi. Ovviamente anche acquistare lampade che consumano meno è un buon modo per risparmiare. E farlo è davvero più semplice di quanto si pensi.

Mettendo in atto queste semplici regole sarà possibile tagliare ancora di qualche euro i costi delle bollette. Cosa che nel giro di un anno farà la differenza, portandoci a mettere da parte cifre che di questi tempi sono da considerarsi sicuramente importanti.