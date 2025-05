Sono in tanti a chiedersi se l’acqua del rubinetto possa fare davvero bene, oppure se si rischia la salute. Ecco come starebbero le cose

Utilizziamo l’acqua, quotidianamente, per tutta una serie di necessità. Si tratta di un bene prezioso, che è davvero importante per noi esseri umani, e di cui certamente non possiamo fare a meno. Usiamo acqua per lavarci le mani, fare una doccia, oppure per lavare i denti.

Non solo, perché serve anche per innaffiare le piante, cucinare, o per il lavaggio dei cibi che andremo a cucinare. Solitamente, abbiamo, inoltre, due opzioni: usare l’acqua del rubinetto, oppure quella confezionata in bottiglia, che compriamo nei supermercati.

In molti si chiedono, tuttavia, se bere acqua del rubinetto (sempre se potabile), sia un qualcosa di sicuro o meno. Sappiamo che nella sua condizione naturale, nell’acqua possono annidarsi virus, agenti patogeni, nitrati, solfati, ecc. Da qui, l’esigenza di trattarla in modo accurato, prima di fare in modo che giunga nelle casi, tramite reti urbane.

Come detto, in tanti si chiedono, se faccia bene bere acqua dal rubinetto. Ecco come starebbero le cose.

Acqua del rubinetto, fa bene o male berla?

Nel nostro Paese, l’acqua del rubinetto è solitamente sicura, in quanto è sottoposta a seri controlli periodici.

Essa è purificata e, secondo quanto riporta la Fondazione Umberto Veronesi, l’84,8% circa dell’acqua potabile che arriva nelle case tramite rete idrica, verrebbe da falde sotterranee rigorosamente monitorate.

Bere acqua del rubinetto non fa male, nonostante possano esserci piccole quantità di calcare o cloro. Il calcare non provocherebbe calcoli ai reni, secondo l’OMS. Per ciò che concerne il cloro, invece, talvolta lo si può usare come disinfettante dell’acqua potabile, ma in quantità così basse, da non poter avere effetti sulla salute dell’essere umano. Ovviamente, se rispetta le indicazioni date dall’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità).

In sostanza, acqua in bottiglia o del rubinetto sono interessate da controlli davvero molto rigidi, per cui sono generalmente, entrambe sicure. Se si vuole capire se l’acqua del rubinetto si può bere senza problemi, non deve avere strani odori ed essere caratterizzata da una certa limpidezza.

Per essere sicuri che si possa bere dal rubinetto è bene fare in modo che i filtri siano puliti con regolarità e sostituire i filtri. Si possono anche usare depuratori d’acqua, nonché farla analizzare. Dunque, in linea generale l’acqua del rubinetto è sicura, ma se si vuole appurarlo per la propria abitazione, si possono sempre fare i suddetti controlli.