Aereo elettrico Rolls-Royce: primi voli commerciali nel 2026?

L’aereo elettrico potrebbe diventare una realtà commerciale entro il 2026. È questo il proposito di Rolls-Royce, società che proprio in questi giorni ha terminato i test di rullaggio di un suo interessante velivolo, nel confermare una nuova partnership. Il gruppo britannico e il produttore italiano Tecnam realizzeranno insieme un aereo elettrico per Widerøe, una compagnia regionale scandinava.

Le aspettative sono molto alte poiché, così come avvenuto negli scorsi anni per la mobilità elettrica su ruote, la sfida delle batterie si è trasferita in cielo. Sono moltissime le aziende e le start-up al lavoro sulle più svariate declinazioni degli aerei elettrici, con il principale obiettivo di tagliare per primi il traguardo delle rotte commerciali.

L’aereo elettrico di Rolls Royce

A rivelare i piani del gruppo britannico è ThePointsGuy, nel sottolineare come Rolls-Royce voglia investire il tutto e per tutto per conquistare i cieli il prima possibile. Insieme a Tecnam, pare che la partnership preveda la costruzione di un velivolo a batteria orientato al mercato commuter.

Sebbene non siano ancora disponibili grandi dettagli sul progetto, pare si possa trattare di un’aereo di medie o piccole dimensioni, con un numero di posti per i passeggeri inferiore a 19. La soluzione ideale per la scandinava Widerøe, specializzata in piccole tratte a livello regionale.

Rolls-Royce ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, in una breve nota consegnata alla stampa:

Questa collaborazione rafforza le nostre relazioni già esistenti con Tecnma e Widerøe, nell’esplorare ciò che è necessario per portare un velivolo passeggeri sul mercato commuter. Dimostra inoltre le ambizioni di Rolls-Royce nel diventare il fornitore di punta di sistemi a propulsione completamente elettrici e ibridi su più mercati dell’aviazione.

Rolls-Royce non è l’unica società impegnata a rivoluzionare i voli con tecnologie più sostenibili. Airbus, ad esempio, starebbe sviluppando un aereo di linea alimentato a idrogeno, che potrebbe essere immesso sul mercato a partire dal 2030.

