Se hai queste verdure surgelate e queste uova in casa, non consumarle. Si tratta di alcuni lotti che stanno per essere ritirato da diverse catene di supermercati e negozi.

Si tratta di un lotto di un contorno di verdure, che potrebbe contenere qualcosa di molto pericoloso, così come anche per le uova. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Eurospin: richiami alimentari

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Un richiamo alimentare è stato segnalato del Ministero della Salute e, questa volta, riguarda un prodotto del banco surgelati: verdure congelate. Si tratta di un lotto che è stato ritirato dalla catena di supermercati Eurospin in via cautelativa a causa della presenza al suo interno alcuni corpi estranei vegetali, ovvero capsule di Xanthium orientale, più comunemente conosciuta come “nappola”.

Si tratta di un lotto del “Contorno Delicato surgelato” a marchio Delizie dal Sole di Eurospin: il prodotto è quello venduto in confezioni da 450 grammi, con il numero di lotto LR127A e con data di scadenza il 07/05/2027. L’azienda che lo ha prodotto è la “Industrie Rolli Alimentari Spa” che ha lo stabilimento di produzione ad Alanno, in provincia di Pescara.

Ecco di quali prodotti si tratta

Ma c’è anche un altro richiamo alimentare che è stato sempre diffuso dopo alcuni controlli del Ministero della salute e si tratta, questa volta, di uova fresche. Sono alcuni lotti di uova da allevamento all’aperto a marchio “Agricola Paneni”, al cui interno si sospetta sia presente della Salmonella enteritidis.

Si tratta del prodotto venduto in confezioni da 6 uova, con i numeri di lotto G1125, G1225, G1325, G1425, G1525, G1625, G1725, G1825 e G1925, e con date di scadenza dal 09/07/2025 al 17/07/2025. Le rispettive aziende raccomandano di non consumare le confezioni di questi prodotti in questione e di riportarle al punto vendita più vicino o, anche, dove le si è acquistate.

Un’attenzione particolare deve essere posta da tutti i cittadini a questi particolari quanto specifici richiami alimentari perché riguardano anche la salute di chi li consuma ma è anche un avvertimento per chi li produce, affinchè possa porvi immediatamente rimedio.

La situazione non è allarmante, ma basta solamente fare attenzione a ciò che il Ministero ci segnala in modo opportuno e agire, poi, di conseguenza seguendo con attenzione tutte le indicazioni che ci vengono fornite quando si tratta di richiamo alimentari.