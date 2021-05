Auto elettriche, confermato l’accordo Stellantis e Foxconn

Il settore delle auto elettriche può ora contare su una partnership strategica in più: Stellantis e Foxconn hanno infatti confermato il loro accordo, emerso sulla stampa internazionale negli scorsi giorni. La collaborazione porta alla nascita di Mobile Drive, una società che si occuperà di mobilità elettrica con un forte sguardo alle tecnologie digitali.

L’accordo prevede una joint venture al 50% fra i due gruppi, con la piena comproprietà di ciò che verrà realizzato. L’obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo nel settore della mobilità elettrica, aiutando i produttori a includere tecnologie all’avanguardia nelle loro automobili.

Auto elettriche, high-tech con Stellantis e Foxconn

Il possibile accordo tra Stellantis e Foxconn è emerso negli scorsi giorni, quando Reuters ha annunciato la nascita di una nuova collaborazione, forse per battere sul tempo futuri player come Apple. E oggi arriva la conferma: con Mobile Drive, il colosso cinese dell’elettronica e la multinazionale delle vetture si concentreranno su una lunga serie di tecnologie digitali per le auto elettriche, dall’intelligenza artificiale al 5G.

L’annuncio sembra confermare gran parte delle previsioni della vigilia, a partire dal know how che i due gruppi accorderanno a questa joint-venture. Stellantis porterà la propria esperienza nella progettazione e nella produzione di veicoli, mentre Foxconn offrirà il proprio sapere sul fronte dell’elettronica e del software, per creare veicoli sempre connessi, sicuri, intelligenti e futuristici.

Così come spiega Il Sole 24 Ore, l’annuncio è stato accompagnato dall’entusiasmo delle due realtà, così come si evince dalle dichiarazioni dei relativi rappresentanti. Carlos Tavares, l’amministratore delegato di Stellantis, ha infatti commentato:

Il software è un elemento strategico per il nostro settore e Stellantis vuole esserne leader con Mobile Drive, una società che renderà possibile il rapido sviluppo di funzioni di connettività e servizi che rappresentano la prossima grande evoluzione nel nostro settore, così come è stato con la tecnologia di elettrificazione. Oggi, c’è qualcosa che conta tanto quanto un design accattivante o una tecnologia innovativa, è il modo in cui le caratteristiche all’interno dei nostri veicoli migliorano la vita dei nostri clienti.

Di avviso analogo anche Young Liu, presidente di Foxconn:

I veicoli del futuro saranno sempre più guidati e caratterizzati dal software. I clienti di oggi e quelli di domani chiedono e si aspettano soluzioni sempre più creative e basate sul software, soluzioni che permettano di connettere i conducenti e i passeggeri al veicolo, dentro e fuori. Mobile Drive intende andare incontro e superare queste aspettative grazie al coinvolgimento di team di designer e di ingegneri software e hardware.

