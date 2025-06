La nostra auto: l’abbiamo sempre pensata come mezzo di trasporto sì, ma non solo di persone. Può capitare, anche, che sia necessario trasportare anche degli oggetti.

Proprio sull’atto del guidare un’auto, sta cambiando qualcosa con regole molto più severe del previsto. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando e perché la situazione sta diventando sempre più difficile e complicata allo stesso tempo.

Guidare in questo modo l’auto può costarci una multa salata e, al tempo stesso, anche la possibile quanto probabile decurtazione di punti dalla patente.

Attenzione a quando si guida

C’è un qualcosa che forse non sai ma che è bene sapere fino in fondo: nella tua auto non puoi trasportare qualsiasi cosa. Certo. Quando si tratta di persone, la situazione non fa una piega (a meno che, sempre, non si superi il numero massimo di persone che possono essere trasportate a bordo). Ma sapevi che ci sono anche delle modalità specifiche su come guidare?

Quanti di noi, almeno una volta nella vita, abbiamo guidato utilizzando una sola mano? È una modalità un po’ spericolata sì, ma solo in minima parte lo si fa per comodità. Sapevi che, questo, ti può costare molto caro in termini di multa? Una sanzione che può arrivare anche alla cifra di 1000€. Cerchiamo di capire insieme il perché di tutto questo.

Quando si conduce un’automobile si è chiamati a stare attenti a numerosi stimoli e a reagire con prontezza a possibili imprevisti e, secondo i dati forniti da polizia e carabinieri, circa il 90% degli incidenti stradali è causato proprio da queste distrazioni. Il Codice della strada prevede che chi è alla guida debba avere le mani libere per procedere a correzioni anche improvvise.

Le sanzioni nelle quali si può incorrere

Ne consegue che non è possibile guidare con una mano, né tenere il braccio fuori dal finestrino o svolgere altre attività alla guida che non siano correlate alla conduzione del mezzo.

Questo, infatti, se si è fermati ad un posto di blocco, può comportare una sanzione che va dai 41 a 168 euro. E se la mano non era sul volante si stava usando lo smartphone, le conseguenze peggiorano e la multa può arrivare anche a 1.000 euro.

E se sei alla guida e ti stai accendendo una sigaretta (cosa che provoca un ulteriore aumento dell’attenzione al volante e può incidere sulla reattività del conducente) può portarti alla sanzione da 250€ a 1.000€, alla quale si può anche aggiungere la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.