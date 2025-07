Per chi ama andare in vacanza e godersi il campeggio, da Lidl c’è la soluzione più efficace che permetterà di non avere più mal di schiena.

Siamo in piena estate e diciamoci la verità: in un periodo caldo, con giornate stupende come questo, uscire dalla solita routine quotidiana, facendo qualche esperienza diversa, è una vera boccata d’ossigeno. Ogni tanto noi esseri umani sentiamo la necessità di cambiare, di vivere nuove emozioni per poterci sentire meglio.

E una di queste nuove esperienze può senz’altro essere quella di andare in campeggio. Stare immersi e a contatto con la natura, facendo attenzione a rispettare l’ambiente e le regole che vi sono in ogni in luogo in cui si va, è un qualcosa di rigenerante.

Un’esperienza molto bella è senz’altro quella di accendere un fuoco, e magari fare quattro chiacchiere e riflessioni stimolanti, con i compagni di viaggio. Occhio, però, perché non in tutti i posti è consentito accendere un fuoco.

Prima di intraprendere un campeggio, è bene informarsi sul luogo in cui si va e le sue regole. Forse non tutti lo sanno, ma andare in campeggio consente di migliorare il ritmo circadiano. Si dorme all’aria aperta e non ci sono luci artificiali, il che aiuta a stabilizzare il ciclo naturale del sonno. Un vero toccasana.

Una delle cose che possono apparire più scomode, quando si va in campeggio, è senza dubbio il modo in cui si dorme. Se non si è ben attrezzati, ci si può prendere un bel mal di schiena.

Lidl, il tuo campeggio sarà molto più rilassante con questo comodo strumento: addio al mal di schiena

Da Lidl, si sa, ci sono soluzioni di ogni tipo e per tutte le tasche, e anche per chi va in campeggio, vi sono interessanti comodità.

Stiamo parlando di un pratico sacco a pelo Crivit, in vendita da Lidl a soli 11.99€. Questo prodotto ha un cappuccio sagomato, ed è confortevole da portare in campeggio, con temperatura +12°C, mentre la temperatura limite in cui potervi dormire senza avere problemi è +8°C.

È un tipo di sacco a pelo con cui poter dormire in campeggi estivi e primaverili, e non è adatto a temperature inferiori agli 8°C. Questo strumento può anche essere utilizzato come coperta. In questo modo potrete godervi comodamente la vostra esperienza, stando piacevolmente al caldo, avvolti nel vostro sacco a pelo.