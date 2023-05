In vista di tutti i cambiamenti legati alle case green è stato stabilito un nuovo bonus per chi acquista casa.

In questo ultimo periodo la corsa alla sostenibilità sta passando sempre più per le case e tutto con i pro e i contro facili da immaginare.

Mentre la maggior parte degli italiani cercano di capire come destreggiarsi con le nuove regole legate alle case green e agli adempimenti a cui andare incontro per poter vantare una casa sostenibile, il governo ha infatti erogato un nuovo bonus.

Si tratta di un’agevolazione per chi acquisterà case così dette green e quindi a basso impatto ambientale. Scopriamo come funziona il bonus e chi potrà richiederlo.

Bonus case green: cos’è e come funziona

Al momento, mancano ancora diverse informazioni circa il bonus case green e tutto ciò che è importante sapere a riguardo. L’unica certezza, a meno di smentite, è che questo riguarderà l’acquisto di case considerate a basso impatto ambientale.

vendita casa

Nella pratica, questo bonus consiste in una detrazione Irpef del 50% sull’iva dovuta in fattura per l’acquisto di una nuova casa. Importo che sarà poi restituito nel giro di 10 anni.

Ovviamente, per ottenerlo, l’immobile dovrà essere a basso impatto e, dopo una serie di carte da presentare, risultare idoneo. Il bonus sarà inoltre richiedibile attraverso la dichiarazione nell’F24.

Cosa servirà per ottenere il bonus case green

Al momento, le informazioni relative a come ottenere il bonus case green sono ancora poche.

Di sicuro per poter sperare di aderirvi sarà necessario tenere da parte tutte le fatture e le ricevute legate all’acquisto della nuova casa e, probabilmente, la documentazione che ne attesta la classe energetica e quanto a basso impatto ambientale è.

Prossimamente dovrebbero giungere comunque informazioni più sicure e volte a rendere fattibile la richiesta di tale bonus. Bonus che, lo ricordiamo, serve ad incentivare l’acquisto di case green e quindi in linea con quanto previsto dalle nuove regole che dal 2030 renderanno, tra le altre cose, impossibile vendere o affittare case che non sono considerate a norma. Anche questa una restrizione per la quale in tanti si sono lamentati, chiedendo cambiamenti o aiuti.