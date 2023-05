Per agevolare il risparmio energetico, torna il bonus per le tende da sole.

Sebbene in estate si sia più propensi a preoccuparsi di come rinfrescare casa attraverso ventilatori e condizionatori d’aria, la prima regola da seguire sarebbe quella di evitare che la propria abitazione si riscaldi troppo. Un rimedio, in tal senso, è quello di proteggerla dai raggi del sole. Scopo per il quale si rivelano più che idonee le tende da sole.

Per questo motivo, è stato ideato un bonus per agevolare chiunque intenda proteggere la propria casa dal calore eccessivo del sole. E tutto con un bonus che, oltre alle tende, prevede anche le veneziane, le tende a rullo, etc…

A chi è rivolto il bonus tende da sole

Questo nuovo bonus riguarda le spese sostenute per tutti gli interventi applicati sulle abitazioni e rivolti ad un risparmio energetico attraverso l’installazione di tende e strumenti volti ad evitare il troppo calore. L’incentivo è quindi rivolto a chiunque decida di installare chiusure oscuranti, persiane, serrande avvolgibili, tapparelle e, appunto, tende da sole.

tende da sole

Sono incluse nel “pacchetto” anche le zanzariere purché siano in grado di proteggere anche dai raggi del sole e abbiano quindi un fattore di trasmissione solare certificato.

Decidere di apportare queste modifiche alla propria abitazione, oltre che a rendere la casa più green, aiuta anche a mantenerla più fresca portando ad un uso minore di ventilatori e condizionatori e, quindi, ad un risparmio energetico che, a fine mese, sarà più che mai visibile sulla bolletta.

Come usufruire del bonus

Per quanto riguarda il bonus, questo è strutturato in modo da far ottenere una detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e per la messa in opera di tende e altri dispositivi rientranti nelle agevolazioni. La spesa sarà ripartita in 10 rate annuali costanti e di importo sempre uguale. Anche gli imprenditori potranno usufruire dell’agevolazione che, nel loro caso, consisterà in una detrazione Ires.

Andando alla spesa massima detraibile, questa è di 60mila euro e sarà conteggiata per ogni singolo proprietario e quindi applicabile a più immobili. L’agevolazione si ottiene infine, mandando la documentazione tecnica sul sito dell’Enea entro 90 giorni dal completamento dei lavori. Affinché questa sia valida si dovranno inviare anche le fatture emesse dal fornitore o dall’installatore e i pagamenti dovranno avvenire tramite bonifici parlanti.

Il bonus, esteso anche per quest’anno, è valido fino al 31 Dicembre 2024.