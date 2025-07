Con l’estate e le temperature elevate, il ricorso al condizionatore diventa quasi imprescindibile per molti italiani.

L’aumento dei consumi può tradursi in bollette salate. Secondo gli ultimi dati di Facile.it, la spesa media mensile per l’uso del condizionatore può raggiungere quota 86 euro, con un incremento del 3% rispetto al 2024 e addirittura del 20% rispetto al 2023, per un totale stagionale che si avvicina ai 260 euro. Per questo motivo, conoscere e mettere in pratica alcuni accorgimenti è fondamentale per risparmiare senza rinunciare al comfort.

La scelta della classe energetica è il primo passo per contenere i costi. I modelli con classe A+++ o almeno A++ consumano fino al 40% in meno rispetto a quelli di classe B, garantendo un risparmio annuale che può superare i 50 euro. Il consiglio è quindi di privilegiare apparecchi ad alta efficienza, soprattutto in vista degli incentivi fiscali disponibili fino al 2025.

Un’altra strategia efficace riguarda la temperatura impostata sul condizionatore. Per evitare consumi eccessivi e il rischio di sbalzi termici dannosi per la salute, si consiglia di mantenere il dispositivo circa 6-8 gradi sotto la temperatura esterna, idealmente tra i 25 e i 27 °C. Questo accorgimento può ridurre il consumo fino al 30%.

I modelli dotati di tecnologia inverter rappresentano un ulteriore vantaggio economico. Grazie alla capacità di regolare la velocità del motore e mantenere una temperatura costante senza accensioni e spegnimenti continui, i climatizzatori inverter possono far risparmiare fino al 30% rispetto ai modelli tradizionali.

La funzione deumidificazione, spesso sottovalutata, è utile soprattutto nelle giornate afose: riduce l’umidità e regola la temperatura consumando meno energia rispetto al raffreddamento completo. Un’opzione che contribuisce a contenere la spesa senza sacrificare il comfort.

Un’altra pratica fondamentale riguarda la manutenzione regolare e la pulizia dei filtri. Filtri sporchi aumentano i consumi fino al 30% e peggiorano la qualità dell’aria. Pulirli con frequenza permette di ottenere un risparmio significativo e un ambiente più salubre.

Consigli pratici per un uso efficiente e conveniente del condizionatore

Oltre agli aspetti tecnici, anche l’uso intelligente del climatizzatore può fare la differenza. È importante chiudere porte e finestre durante l’uso, per evitare dispersioni di aria fresca. L’uso congiunto di ventilatori aiuta a distribuire meglio l’aria, riducendo lo sforzo del condizionatore e i consumi energetici.

La modalità “sleep” o notturna, che permette di spegnere automaticamente il dispositivo durante la notte, contribuisce a un risparmio ulteriore del 10% circa.

Per chi è attento al portafoglio, non vanno infine dimenticati i bonus condizionatori previsti dalla normativa vigente, che consentono una detrazione fiscale del 50% sull’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica entro il 2025. A questi si aggiungono nuovi incentivi legati alle tariffe luce e gas: ad esempio, da luglio, chi ha un ISEE fino a 25.000 euro riceverà un accredito automatico di 200 euro, un aiuto concreto in un contesto di bollette spesso difficili da gestire.

Le nuove bollette, inoltre, sono state rinnovate con una grafica più chiara e trasparente, facilitando il monitoraggio e il confronto dei consumi energetici.

| Azione | Risparmio stimato |

|————————————|—————————-|

| Temperatura moderata | Fino al 30% sui consumi |

| Funzione deumidificazione | Spesa contenuta rispetto al raffreddamento completo |

| Pulizia regolare dei filtri | Riduzione consumi tra l’8% e il 30% |

| Modalità sleep notturna | Circa 10% di risparmio |

| Uso di ventilatori + chiusura finestre | Riduce lo sforzo del condizionatore |

In termini pratici, un condizionatore A++ consuma in media 160 kWh all’anno, con un costo stimato tra 25 e 70 euro. L’adozione delle strategie sopra indicate, unite alle agevolazioni fiscali, permette di mantenere un ambiente fresco in casa senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.