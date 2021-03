Cybertruck, novità da Elon Musk: non avrà le maniglie

Giungono ulteriori novità sul Cybertruck, il pick-up elettrico di Tesla ormai pronto alla fase finale della produzione. E, come consuetudine da qualche tempo a questa parte, è proprio Elon Musk ad annunciarle approfittando della piattaforma Twitter. A quanto pare, il futuristico veicolo vedrà dei piccoli cambiamenti di design rispetto alla versione mostrata nel 2019. A partire dalle maniglie, che saranno completamente assenti sugli sportelli.

Come già accennato, la produzione del Cybertruck dovrebbe entrare nel vivo nella seconda metà del 2021, per un arrivo sul mercato nei primi mesi del 2022.

Cybertruck, l’elettrico senza maniglie

Il pick-up elettrico di Tesla giungerà sul mercato con delle importanti migliorie rispetto alla presentazione ormai avvenuta più di un anno fa. Ad esempio, qualche giorno fa Musk ha comunicato che il veicolo sarà in grado di fornire energia e mezzi a traino, come roulotte, camper e addirittura “tiny houses”. Ora arriva invece la conferma di un cambiamento estetico che ha già generato molta curiosità sui social network.

L’indiscrezione proviene dallo stesso Musk che, sulla piattaforma Twitter, ha deciso di rispondere a un utente desideroso di sapere alcune novità non ancora note del pick-up elettrico. E il CEO di Tesla non ha esitato a rispondere:

Non ci saranno maniglie.

Secondo gli esperti, una simile scelta deriverebbe da due principali ragioni. La prima, quella di migliorare il design aerodinamico della vettura elettrica, eliminando sporgenze non volute. La seconda, invece, riguarda la sicurezza: l’assenza di maniglie può infatti ridurre i tentativi di scasso.

Ma come funzionerà il sistema? È presto per dirlo, ma non si esclude che la vettura verrà dotata con specifici sensori per riconoscere il proprietario, per aprire gli sportelli in modo automatico avvicinandosi al veicolo. Ancora, e forse più semplicemente, l’apertura o la chiusura dell’auto verrà gestita tramite un’apposita applicazione per smartphone.

Fonte: ElecTrek