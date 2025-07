Prima di accogliere un cane in famiglia, è fondamentale valutare attentamente la propria preparazione e disponibilità.

Proprio come accade per investimenti finanziari importanti, dove si compila il questionario MiFID per testare conoscenze ed esperienze, Kodami ha ideato un innovativo strumento chiamato MiFIDO, un questionario pensato per chi vuole adottare un cane o un gatto.

L’obiettivo di MiFIDO è chiaro: aiutare i futuri proprietari a riflettere sulla propria capacità di prendersi cura di un animale domestico, garantendo così il benessere dell’animale e la serenità di tutta la famiglia. Attraverso 10 domande specifiche, il questionario analizza aspetti cruciali come l’ambiente domestico, la gestione delle criticità, il livello di informazione sull’animale e la disponibilità a modificare il proprio stile di vita.

Ad esempio, si chiede se l’ambiente in cui si vive è adeguato per l’animale, e se si è disposti a fronteggiare eventuali danni o comportamenti difficili come irrequietezza o distruzione di oggetti. Altro punto fondamentale riguarda il consenso di tutti i conviventi, inclusi vicini e proprietari in caso di affitto, per evitare problemi futuri.

Il questionario che misura la responsabilità nell’adozione di un animale

Le domande del test vanno oltre le semplici intenzioni e puntano a sondare la reale disponibilità del futuro padrone. Si indaga, per esempio, sulla capacità di organizzare vacanze e tempi liberi in funzione delle necessità dell’animale, consapevoli che un amico a quattro zampe richiede attenzioni continue e supervisione, soprattutto nei giochi con i bambini o negli incontri con estranei.

Un’altra domanda importante riguarda la cura sanitaria: sei pronto ad affrontare vaccinazioni annuali, profilassi per malattie tipiche, trattamenti antiparassitari e possibili malattie nel corso del tempo? La responsabilità di prendersi cura di un animale non si limita a gesti quotidiani ma implica anche un impegno economico e di tempo costante.

Il questionario invita inoltre a riflettere sul proprio stile di vita e sugli impegni lavorativi: quanto tempo si può realmente dedicare ogni giorno all’animale? E cosa succederà se, in futuro, le condizioni personali o familiari dovessero cambiare, costringendo a rivedere la presenza dell’animale in casa?

MiFIDO si propone dunque come un prezioso strumento di consapevolezza, evitando adozioni fatte d’impulso che spesso si traducono in abbandoni o situazioni di sofferenza per l’animale. L’approccio di Kodami sottolinea l’importanza di una relazione equilibrata e responsabile tra uomo e animale, perché ogni adozione sia un passo ponderato e duraturo.

Chi desidera mettersi alla prova può compilare il questionario disponibile online per scoprire se è davvero pronto a prendersi cura di un nuovo membro della famiglia.