Cybertruck di Tesla, 1 milione di prenotazioni

Il Cybertruck di Tesla raggiunge quota 1 milione di prenotazioni, segnando così l’ennesimo successo per il gruppo di Elon Musk. Il pick-up super-rinforzato conquista sempre più automobilisti, in particolare negli Stati Uniti, dove questa tipologia di veicolo è normalmente molto richiesta. Le prime consegne dovrebbero avvenire tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Si tratta di un grande traguardo per Tesla, considerando anche le aspettative sempre più alte degli utenti. Non a caso, alcune società terze si sono già messe al lavoro per produrne delle varianti, come la versione camperizzata con abitacolo completamente motorizzato.

Cybertruck a quota 1 milione

Il fatto che il Cybertruck avesse tutte le carte in regola per conquistare il mercato era apparso già evidente nella prima settimana di preordine. Alla fine del 2019, il gruppo di Elon Musk era infatti riuscito a raggiungere quota 250.000 esemplari in soli 7 giorni, a fronte di un deposito di 100 dollari per singolo guidatore interessato all’acquisto.

Nel giugno del 2020, la società aveva annunciato di aver raggiunto quota 650.000 prenotazioni e, ora, si sarebbe abbattuto il traguardo del milione. La cifra non è ancora stata ufficializzata da Tesla, ma l’informazione arriva dai vari servizi online che ormai da tempo tengono traccia di tutti i veicoli prenotati.

Come già accennato, la distribuzione dovrebbe avvenire tra la fine del 2021 e il 2022, in varie configurazioni. I prezzi variano da 39.900 dollari per la versione base, fino a 69.900 per quella dotata di ben tre motori.

L’imprenditore di origini sudafricane nelle ultime settimane ha fornito nuovi dettagli sul pick-up elettrico. Innanzitutto, è stato ulteriormente migliorato il design, con l’eliminazione delle precedenti maniglie per garantire ancora più sicurezza e favorirne le performance aerodinamiche. Poi, Musk ha confermato come le batterie del veicolo siano in grado di alimentare roulotte, piccoli camper e addirittura delle tiny house su ruote.

