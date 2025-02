Da oggi basta catene da neve: la rivoluzione che renderà felici tutti gli automobilisti

Rivoluzione nella sicurezza stradale invernale: l’innovazione che permette di viaggiare senza catene da neve, rendendo più semplice e sicuro l’inverno degli automobilisti.

Molti automobilisti in inverno si trovano a dover affrontare il temuto compito di montare le catene da neve. Questo accessorio, sebbene essenziale in determinate condizioni stradali, rappresenta spesso una sfida per chi non è abituato a usarle. Una nuova normativa sta per cambiare le regole del gioco, offrendo un’alternativa più semplice e pratica: le coperture sintetiche o “calze da neve“. Queste innovazioni promettono di facilitare la vita agli automobilisti, mantenendo la conformità con le leggi sulla sicurezza stradale.

La sfida delle catene da neve tradizionali

Le catene da neve sono state a lungo considerate un male necessario per chi guida su strade ghiacciate o innevate. Montarle però non è affatto semplice e richiede pratica e tempo, due elementi che possono scarseggiare in situazioni di emergenza o per chi non vive in zone abitualmente innevate. Inoltre, le catene possono danneggiare i pneumatici se non montate correttamente, aumentando il rischio di incidenti.

Catene da neve per auto – www.ecoblog.it

Le nuove coperture sintetiche: un’alternativa pratica

Fortunatamente, l’introduzione delle coperture sintetiche, conosciute anche come “calze da neve”, sta cambiando il panorama della mobilità invernale. Queste coperture sono molto più facili da montare rispetto alle catene tradizionali, poiché si applicano alle ruote come una sorta di copertura elastica. Questo non solo semplifica il processo, ma riduce anche il rischio di errori durante l’installazione, garantendo una maggiore sicurezza.

Standard di sicurezza e utilizzo delle calze da neve

Le calze da neve devono rispettare lo standard UNI EN 16662-1:2020 per essere considerate sicure e legali. Questo significa che, prima dell’acquisto, è fondamentale verificare che il prodotto sia conforme a queste specifiche per evitare multe e garantire la sicurezza su strada. Le calze da neve rappresentano un’opzione economica, con un costo medio che si aggira intorno agli 80 euro, variabile in base alla marca e alle dimensioni.

Limitazioni nell’uso delle calze da neve

Sebbene le calze da neve offrano numerosi vantaggi, ci sono alcune limitazioni da considerare. Non è possibile superare i 50 km/h quando sono montate e devono essere rimosse una volta terminato il tratto di strada innevato, questo per garantire che non si danneggino né compromettere la sicurezza del veicolo e degli altri utenti della strada.