Nel mondo industriale di oggi, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico è più che mai cruciale.

Le aziende, specialmente nel settore del tissue & converting, si trovano di fronte a una sfida importante: come ridurre i consumi energetici senza compromettere le performance produttive, in particolare quando si tratta di sistemi di aspirazione delle polveri.

Spesso si pensa che meno energia significhi meno efficienza, ma non è sempre così. Nel campo degli aspiratori industriali per polveri, l’innovazione tecnologica, associata a un approccio progettuale intelligente, può fare la differenza.

L’obiettivo è chiaro: diminuire la potenza installata e i relativi consumi, mantenendo elevati standard di efficacia nell’eliminazione delle polveri.

La sfida dell’efficienza: ottimizzare la portata d’aria

Quando parliamo di aspiratori industriali, la potenza assorbita è direttamente proporzionale al numero di cappe aspiranti installate e alla loro portata d’aria.

Più cappe e maggior portata significano inevitabilmente consumi più elevati, ma sembrerebbe logico pensare che riducendo la portata si risparmi energia, ma si riduca – al contempo – anche l’efficacia dell’impianto. È davvero così? O perlomeno è inevitabile?

Ogni punto di aspirazione ha una portata d’aria minima necessaria al di sotto della quale l’efficacia del sistema ne risentirebbe.

Ecco perché ogni intervento di ottimizzazione deve partire da un’analisi dettagliata del layout dell’impianto.

Non si tratta solo di diminuire un valore, ma di riprogettare l’intero sistema per garantire che la polvere sia catturata efficacemente nei punti critici e trasportata correttamente attraverso le tubazioni fino al filtraggio.

Ridurre semplicemente la portata d’aria di ogni singola cappa non è la soluzione: serve un progetto complessivo che tenga conto della conformazione dell’impianto e delle esigenze specifiche della linea di produzione.

Innovazione e strategia: l’evoluzione degli impianti di aspirazione

Per decenni, l’approccio comune era quello di aggiungere sempre più cappe, ogni volta che si individuava un nuovo accumulo di polvere.

Questo aumento indiscriminato del numero di punti di aspirazione si riflette per forza di cose però anche sui consumi.

Fortunatamente, l’innovazione ha cambiato le carte in tavola. Oggi, l’attenzione si concentra sulla dislocazione strategica delle cappe, piuttosto che sul loro numero: invece di aspirare dove la polvere si deposita, si aspira dove la polvere si genera maggiormente.

Il posizionamento delle cappe si sposta nei punti in cui la carta subisce più stress e genera fibre, come ad esempio rulli cementati, aste gobbe o S-wrap.

Intercettando la polvere alla fonte, si evita che si disperda nell’ambiente, riducendo così la necessità di un numero elevato di cappe, la portata d’aria complessiva e anche la potenza necessaria.

Un ulteriore passo avanti è l’armonizzazione dei cicli di aspirazione, perché non tutte le cappe devono essere attive contemporaneamente!

Progettare gli impianti in modo che le cappe entrino in funzione a gruppi alterni, seguendo le esigenze del ciclo produttivo, permette di ridurre i picchi di consumo e ottimizzare la portata dell’aspirazione caso per caso.

Questa programmazione “intelligente” garantisce che l’inattività non causi accumuli di polvere, mantenendo l’ambiente pulito ed efficiente.

In parallelo, anche l’ottimizzazione delle geometrie delle cappe gioca un ruolo fondamentale. Intervenire su forma, dimensione e portata d’aria della feritoia, permette di trovare il punto di equilibrio ideale tra prestazioni ottimali e consumi ridotti.

I risultati di questo approccio sono tangibili: se negli anni ’80/ ’90 le portate d’aria indicative di un tipico impianto si aggiravano attorno agli 80/90 mila metri cubi l’ora, negli anni 2000 si erano già ridotta a circa 60 mila e oggi possono raggiungere i 40-45 mila metri cubi l’ora, con ulteriori margini di miglioramento futuro.

Ciò significa una riduzione della potenza totale e dei consumi energetici, mantenendo invariate (se non rendendo migliori) le performance di aspirazione.

Verso un futuro più efficiente: l’impatto sulla tua azienda

L’evoluzione nel campo degli aspiratori industriali dimostra come oggi sia finalmente possibile coniugare efficienza energetica e prestazioni elevate.

Le aziende che investono in soluzioni progettate su misura, con un’attenzione particolare alla logica di funzionamento dell’impianto e all’innovazione, possono ottenere risparmi significativi sui consumi e un ambiente di lavoro più salubre.

Immagina il vantaggio competitivo di avere un impianto che non solo rispetta l’ambiente riducendo l’impronta energetica, ma che ti permette anche di tagliare i costi operativi a lungo termine.

Un sistema di aspirazione ottimizzato non è solo un costo, ma un vero e proprio investimento che si ripaga nel tempo, migliorando la qualità dell’aria nell’ambiente di lavoro, la sicurezza degli operatori e l’efficienza complessiva della produzione.

In un contesto dove la sostenibilità è sempre più un fattore critico di successo, dotarsi di tecnologie avanzate per l’aspirazione delle polveri diventa un imperativo.

Per approfondire l’importanza dell’efficienza energetica nel settore industriale, potete consultare anche risorse autorevoli come quelle offerte da Federchimica, che sottolineano come l’industria chimica stia attivamente contribuendo al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni.

Se sei interessato a capire come le cappe aspiranti di ultima generazione possano fare la differenza per il vostro impianto, vi invitiamo ad approfondire le soluzioni disponibili.

Passare a sistemi di aspirazione più efficienti non è solo una scelta ecologica, ma anche una decisione strategica per la competitività e la sostenibilità del vostro business.

È il momento di valutare come queste innovazioni possano trasformare il tuo approccio all’aspirazione delle polveri, garantendo un futuro più pulito ed efficiente.