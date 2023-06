Usare il condizionatore in modo consapevole consente di essere green e di risparmiare al contempo. Scopriamo come fare.

Con il rialzo delle temperature, accendere il condizionatore d’aria è diventata sempre più un’esigenza. Come molti sapranno, però, si tratta di uno strumento che per quanto sia in grado di rinfrescare l’aria è anche molto dispendioso.

Per fortuna, per evitare tutto ciò basta semplicemente mettere a punto alcune semplici dritte che oltre a favorire la salute, sono in grado di far risparmiare energia e di favorire l’ambiente.

Le tre dritte per usare al meglio il condizionatore

Usare un condizionatore d’aria è il modo più semplice e immediato per rinfrescare l’aria e contrastare l’afa dei giorni estivi. Abbiamo già visto come per un uso ottimale sia suggerito da molti un uso di condizionatore e ventilatore insieme. In realtà, però, ci sono tante altre semplici dritte in grado di fare la differenza. Scopriamo le più importanti e semplici da mettere in pratica.

condizionatore

Non esagerare con le temperature

Per un uso ottimale del condizionatore, il consiglio è quello di non impostare la temperatura sei gradi più in basso di quella esterna. In questo modo si eviterà di andare incontro ai malanni e al contempo si potrà risparmiare in energia. Il tutto senza rinunciare al piacere di un ambiente fresco e confortevole.

Evitare le dispersioni d’aria

Spesso non ci si fa caso ma quando si usa il condizionatore si lasciano aperte porte e finestre che oltre a causa spifferi d’aria gli impediscono di svolgere al meglio il suo ruolo. Al contempo si potrà tenere acceso per un tempo minore e tutto ottenendo un buon risparmio.

Usare la funzione notte

Quante volte capita di addormentarsi con il condizionatore e di svegliarsi in piena notte con la stanza che è simile ad un ghiacciaio? Ebbene, usando la funzione notte, sarà possibile impostare lo spegnimento del condizionatore ad una data ora. Il tutto consumando meno ed evitando attacchi di cervicale o problemi simili.

Con queste tre dritte, sarà possibile godere del ventilatore senza spendere troppo e contribuendo senza troppi sforzi a far bene all’ambiente.