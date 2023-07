Eco Amplificatore: I Gorillaz

Amplificatore ecologico: i Gorillaz

Molte band sono notevoli per la loro capacità di attingere a uno o due generi diversi nelle loro canzoni, fondendo insieme gli stili per creare qualcosa di nuovo. Tuttavia, pochi possono dire di aver mescolato con successo 5, 6 o anche più generi insieme ottenendo un successo diffuso in tutto il mondo.

Tuttavia, i Gorillaz non solo hanno raggiunto questo obiettivo, ma lo hanno fatto mantenendo solo una formazione di due persone.

La band virtuale, fondata nel 1998, è diventata influente nella musica pop moderna in modi che non sono completamente calcolabili. Ci sono ancora nuovi artisti che diventano importanti ogni giorno che citano i Gorillaz come una delle loro maggiori influenze.

Il progetto è stato creato come una collaborazione tra Damon Albarn, il cantante dei Blur, e Jamie Hewlett, un illustratore di fumetti. La musica della band è intimamente connessa con le immagini della promo art, dei video musicali e delle copertine degli album.

Nella band, c’è una tradizione e un universo completamente connessi raccontati e spiegati attraverso i vari video musicali e pubblicazioni. Molti sono stati anche confusi nel corso degli anni su quante persone siano effettivamente nella band, come se Damon Albarn lavorasse esclusivamente sulla musica, l’arte fa sembrare che ci siano quattro membri: Russel Hobbs, Murdoc Niccals, Noodle e 2D.

Il progetto Gorillaz è stato inizialmente concepito come reazione alla crescente popolarità delle boy band dell’epoca. Albarn ha spiegato: “Questo è stato l’inizio della sorta di esplosione della boy band … e sembrava così fabbricato. E noi eravamo tipo, beh, facciamo una band fabbricata ma rendiamola interessante.

Nel corso degli anni della lunga esistenza della band, hanno affrontato questioni difficili e interessanti che si presentano al nostro mondo. Ad esempio, in Demon Days , hanno affrontato l’idea che viviamo in uno stato di oscurità perpetua; l’esempio più notevole è nella canzone Dirty Harry , in cui parlano del modo insensibile in cui le vite sono state ignorate nella guerra americana in Iraq.

In Plastic Beach, hanno assunto un tono ambientale in modo più esplicito, con l’inquinamento marino che è stato al centro dell’attenzione artistica durante tutto il progetto. Una delle cose straordinarie dei Gorillaz è la loro capacità di creare canzoni affascinanti e divertenti pur mantenendo un focus sociale lirico.

Raggiungono questo senza sembrare predicatori o insopportabili, si può ascoltare e probabilmente ha già ascoltato Dirty Harry e si è divertito in modo significativo senza comprendere appieno di cosa si tratta.

Tuttavia, il messaggio è ancora lì se scegli di ascoltare attentamente.

