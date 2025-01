Nel 2025 aumentano i bonus per le famiglie: ecco le novità sull’ISEE

Un’analisi approfondita dei principali bonus ISEE 2025: nuove opportunità per le famiglie italiane grazie alle modifiche legislative.

Nel 2025 le famiglie italiane potranno beneficiare di una serie di bonus legati all’ISEE grazie alle nuove opportunità introdotte dalla Legge di Bilancio, uno di questi consente alle famiglie di ottenere anche fino a 4.000 euro. I bonus sono pensati per migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie, ampliando l’accesso alle agevolazioni. Tra le novità, troviamo l’introduzione di nuovi bonus e il potenziamento di quelli esistenti, che mirano a rispondere alle esigenze crescenti delle famiglie. I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) giocano un ruolo fondamentale nel supportare le famiglie nella richiesta di tali bonus, garantendo un processo più semplice e accessibile. In questo articolo, esploreremo i dieci bonus più significativi, i requisiti necessari per accedervi e come richiederli con l’aiuto dei CAF.

Bonus nascita e asilo nido: sostegno alle famiglie con figli piccoli

Il Bonus Nascite, con una soglia ISEE fino a 40.000 euro, prevede un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato. Un aspetto importante è che l’assegno unico non viene considerato nel calcolo dell’ISEE. Il Bonus Asilo Nido, invece, offre un contributo di 2.100 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro, senza più richiedere la presenza di un altro figlio sotto i 10 anni.

Bonus del Governo per la famiglie – www.ecoblog.it

Carta dedicata a te e bonus elettrodomestici: agevolazioni per il quotidiano

La Carta Dedicata a Te, mantenendo i requisiti del 2024, offre una dotazione di 500 milioni di euro per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Il Bonus Elettrodomestici, invece, copre fino al 30% del costo di un elettrodomestico di classe energetica B o superiore, fabbricato in Europa, con importi variabili in base all’ISEE: 200 euro per redditi fino a 25.000 euro e 100 euro per redditi superiori.

Sostegno per attività sportive e prima casa: promozione del benessere e della stabilità

Il Fondo Dote Famiglia è destinato a sostenere le attività sportive e ricreative extra scolastiche per i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, con un ISEE fino a 15.000 euro. Il Fondo di Garanzia per la Prima Casa, invece, offre una garanzia statale fino all’80% del valore d’acquisto, per specifiche categorie, fino al 31 dicembre 2027, per famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro.

Agevolazioni per studenti e bollette: supporto per l’educazione e la gestione delle spese

Per gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, è previsto un contributo per le spese di locazione, con un fondo incrementato per il 2025 per famiglie con un ISEE fino a 20.000 euro. Il Bonus Bollette, invece, viene riconosciuto automaticamente sulla base dell’ISEE, con soglie di 9.530 euro per famiglie fino a tre figli e 20.000 euro per famiglie numerose.

Bonus psicologo e assegno di inclusione: supporto alla salute mentale e all’inclusione sociale

Il Bonus Psicologo varia in base all’ISEE, con un massimo di 50.000 euro. Tuttavia, le domande sono attualmente bloccate. L’Assegno di Inclusione, invece, ha nuove soglie di accesso per il 2025, con un ISEE non superiore a 10.140 euro, per promuovere l’inclusione sociale delle famiglie più vulnerabili.

Come richiedere i bonus ISEE nel 2025: il ruolo essenziale dei CAF

La richiesta dei bonus ISEE nel 2025 può essere facilitata dal supporto dei Centri di Assistenza Fiscale. Il processo inizia con il calcolo dell’ISEE, necessario per accedere alle agevolazioni. I CAF assistono nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), garantendo precisione nel calcolo. Una volta ottenuto l’ISEE, il CAF aiuta a identificare i bonus applicabili, tenendo conto dei limiti di reddito e delle esigenze familiari.