Le regole sulla plastica stanno per cambiare: la svolta che renderà difficile la vita alle aziende

Le regole sulla plastica stanno per cambiare. Scopriamo quali sono le più importanti nonché quelle che potrebbero rendere difficile la vita alle aziende.

Del consumo di plastica e della necessità di diminuirlo, si parla ormai da tanto tempo. E allo stesso modo si parla anche del tipo di plastica con la quale vengono realizzati packaging e confezioni varie.

La Commissione Europea ha infatti stabilito nuove regole sugli imballaggi. Il tutto per dei cambiamenti che dovrebbero portare, almeno in teoria, ad evitare l’aumento della loro presenza che, al momento è previsto per quasi il 50% entro il 2030. Una percentuale sicuramente allarmante e per la quale sono stati quindi presi dei seri provvedimenti.

Quali sono le nuove regole stabilite dalla Commissione Europea

Le regole stabilite dalla Commissione Europea riguardano prima di tutto le etichette.

I prodotti di plastica, infatti, dovranno riportare sulle etichette il tempo che impiegano a biodegradarsi e in che ambiente.

plastica

Anche prodotti considerati di scarsa utilità ma difficili da smaltire potrebbero sparire per sempre. E tra questi ci sono i mini shampoo e altri prodotti in miniatura che vengono solitamente offerti negli hotel. Saranno infine ridotti anche gli imballaggi destinati al compostaggio industriale come gli adesivi per la frutta, i sacchetti di plastica leggeri, le bustine di tè, le cialde di caffè, etc…

Si tratta ovviamente di opzioni che mirano alla riduzione della plastica. Ma che al contempo necessitano di una vera e propria rivoluzione che, almeno per i primi tempi, potrebbe gravare sulle industrie italiane.

Gli obiettivi della Commissione Europea

Oltre ad una riduzione dei prodotti in plastica, uno degli obiettivi della Commissione Europea è quello di rendere tutti gli imballaggi presenti sul mercato riciclabili in modo sostenibile entro il 2030. Un obiettivo che per andare in porto necessita ancora di essere approvato dal Parlamento UE e dal consiglio.

Qualora ciò avvenisse, si dovrà iniziare fin da subito ad operare in tal senso. E tutto cambiando il modo di lavorare di molte aziende e trovando soluzioni alternative per tutto ciò che sparirà o che andrà riducendosi nel corso del tempo. Un problema vale sicuramene la pena affrontare. In particolar modo per il benessere dell’ambiente.

