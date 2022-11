Durante le feste di Natale si fa un gran consumo di packaging. Scopri come realizzarlo anche in versione sostenibile.

Quando ci si avvicina alle feste di Natale, l’acquisto e l’impacchettamento dei vari doni è un modo come un altro per sprecare plastica, carta ed altri materiali che se usati in abbondanza non giovano affatto all’ambiente. Per fortuna, ci sono diversi modi per venir meno a questo problema. E, uno tra questi è quello del packaging ecosostenibile. Un modo di impacchettare i propri doni con materiali diversi da quelli che si usano di solito e che possono essere addirittura riciclati. Il tutto per un Natale più green e sostenibile.

Quali sono le regole per un packaging natalizio che sia davvero green

Per mettere a punto un packaging che sia davvero green e a basso impatto ambientale, ciò che conta è seguire le giuste regole che, una volta apprese, non sono affatto difficili.

Dalle decorazioni, ai bigliettini fino ai pacchetti veri e propri è infatti possibile realizzare qualcosa di unico rispettando l’ambiente e ottenendo al contempo qualcosa di originale.

packaging green natale

Scrivere biglietti su vecchi cartoncini

Che si tratti di pezzi di cartoncino colorato che sono rimasti da lavori precedenti o di carta riciclata, è possibile realizzare dei bigliettini personalizzati. Per farlo, basta dar loro la forma giusta e ottenere così dei biglietti personalizzati e al contempo sostenibili. E tutto riuscendo persino a risparmiare un po’.

Rendere preziosa la carta riciclata

Che si tratti di spartiti musicali che non si usano più, di carta da giornale o di carta stampata che stavi per buttare, usare questi materiali per confezionare dei pacchetti, si rivela davvero speciale. In questo modo si otterrà qualcosa di bello e di davvero originale. Un modo per lasciare il segno in modo green e per far bene all’ambiente senza per questo rinunciare alla magia del Natale.

Usare carta da pacchi per le confezioni

Invece di acquistare della carta natalizia, è possibile usare quella da pacchi. Basterà infatti colorarla o incollarle sopra delle piccole decorazioni, per ottenere qualcosa di veramente unico e tutto senza inquinare o spendere troppo.

Questi sono solo alcuni esempi utili per realizzare dei pacchetti che siano eco sostenibili e che insieme alle decorazioni riciclate di Natale, possono rendere le feste ancora più belle. Si possono infatti ottenere degli ottimi risultati anche riutilizzando vecchie confezioni, cestini di vimini in cui inserire tanti piccoli pacchetti e tutto ciò che suggerisce la fantasia.

Il risultato sarà sicuramente diverso dal solito e per questo in grado di farsi notare e di spiccare sui normali pacchetti natalizi. Una scelta che si rivelerà più preziosa che mai.