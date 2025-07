Le sedie in plastica ingiallite dal sole non sono da buttare: basta un prodotto che tutti abbiamo in casa per farle tornare bianche in pochi minuti.

Il sole può fare miracoli per l’umore, ma non sempre per le sedie in plastica. Chi le lascia esposte troppo a lungo sotto i raggi diretti se ne accorge in fretta: quel bianco brillante si trasforma in un giallo opaco, poco piacevole da vedere, che fa sembrare tutto più vecchio e trascurato. È quello che succede a tanti, soprattutto d’estate, quando terrazzi e giardini diventano spazi da vivere, ma anche da mantenere. Eppure non serve spendere cifre folli per sostituire tutto. Esiste un rimedio casalingo, semplice e a basso costo, che può riportare il colore originale anche alle sedie più rovinate. Basta agire con il giusto tempismo e sapere cosa usare.

Il metodo naturale per sbiancare le sedie ingiallite dal sole

Le sedie di plastica bianca, che siano sul balcone o in giardino, sono tra gli oggetti più esposti ai danni da sole e intemperie. Il calore, l’umidità e i raggi UV alterano la superficie, rendendola porosa e più vulnerabile allo sporco. E quando diventano gialle, sembrano semplicemente sporche, anche se in realtà si tratta di un’alterazione più profonda del materiale. Ma il rimedio c’è.

Serve solo del bicarbonato di sodio e un po’ d’acqua. Preparando una pasta densa, applicata sulle zone ingiallite con una spugna morbida, si può lasciare agire per circa un quarto d’ora. Poi basta strofinare con delicatezza usando una spazzola e risciacquare con acqua tiepida. Il risultato è visibile fin da subito. Per le zone più ostinate, qualche goccia di succo di limone può dare una spinta in più all’azione sbiancante. Non è magia: è chimica domestica, naturale e alla portata di tutti. Il bicarbonato, infatti, ha proprietà leggermente abrasive ma non aggressive, che permettono di eliminare lo strato superficiale ingiallito senza danneggiare la plastica.

Come evitare che le sedie tornino gialle dopo la pulizia

Pulire è un primo passo. Ma per far durare a lungo il risultato, serve anche prevenire. Le sedie di plastica, una volta pulite, vanno prottete meglio. Tenerle sempre all’aperto, esposte alla pioggia o al sole diretto, le farà tornare a ingiallire nel giro di qualche settimana. Per questo molti consigliano di coprirle con un telo, magari quando non si usano, o riporle in garage o cantina nei mesi più freddi. Anche una manutenzione leggera ma costante, con acqua e sapone neutro, aiuta a mantenerle in buone condizioni.

C’è anche chi applica un sottile strato di olio di lino, per creare una pellicola protettiva che isola la superficie dagli agenti atmosferici. Non è un passaggio obbligatorio, ma può fare la differenza nei luoghi più assolati o umidi. Dettagli che, nel tempo, evitano spese inutili e mantengono in ordine l’aspetto degli spazi esterni.

Il bicarbonato di sodio si conferma così uno degli strumenti più utili in casa, non solo per cucinare o deodorare, ma anche per recuperare oggetti che sembravano destinati alla discarica. Un gesto piccolo, economico, che salva una sedia — e a volte anche l’intero arredo da giardino.