Tesla, i Supercharger anche per altri marchi nel 2022

Tesla aprirà il suo network di ricarica Supercharger anche agli altri marchi automobilistici, a partire dal 2022. È quanto ha confermato la società alle autorità norvegesi, in merito alla possibile introduzione di servizi per auto elettriche di terze parti. La nuova possibilità potrebbe essere disponibile a partire dal settembre del 2022 nel Paese nordico e, forse, estendersi ad altre nazioni nei mesi successivi.

La rete Supercharger al momento serve unicamente le vetture prodotte dalla società di Elon Musk, garantendo una ricarica rapida e una disponibilità di colonnine abbastanza diffusa. Dei Supercharger sono presenti anche sul territorio italiano, in particolare nelle aree di servizio di alcune autostrade.

Tesla, Supercharger per tutti

Così come sottolinea Electrek, oggi il network di ricarica di Tesla è fra i più estesi al mondo. Può infatti contare su 25.000 colonnine a livello globale, suddivise in 2.700 differenti stazioni. È quindi indubbio che l’apertura alle terze parti possa portare beneficio all’intero settore delle auto elettriche, considerando come uno dei principali deterrenti all’acquisto di queste vetture sia proprio una ridotta disponibilità di colonnine sparse sul territorio.

In passato Elon Musk aveva parlato della possibilità di aprire la sua rete anche ad altri produttori, oggi questa idea diventa realtà. In Norvegia si tratta di una questione relative a precise richieste di legge: avendo l’azienda ricevuto alcune sovvenzioni per l’implementazione del suo network di Supercharger, sembra sia richiesta l’apertura anche a veicoli di marchi terzi.

Ma sembra che il gruppo di Elon Musk voglia non solo limitarsi alla Norvegia, ma offrire questo servizio pressoché ovunque, tanto che già si parla di un’iniziativa analoga in Germania.

Secondo quanto riferito dall’azienda, l’estensione dei Supercharger potrebbe avvenire a partire dall’inizio del terzo quarto del 2022, quindi indicativamente dal mese di settembre dello stesso anno. Non resta che attendere, di conseguenza, di conoscere la precisa roadmap di Tesla.

Fonte: ElecTrek