I nostri capelli sono la parte di noi stessi che, a partire proprio dalla primavera, inizia a vivere pienamente in ogni singola parte. E per questo motivo devono essere sempre a posto come si deve.

Essere alla moda, però, non significa, obbligatoriamente, spendere sempre una fortuna per avere l’ultimo modello d’abito o di acconciatura. Ciò che è necessario sapere è che “le cose fashion” possono essere create anche fai da te e saranno ugualmente belle e di moda.

Il riciclo, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere anche il tuo modo di essere nel suo genere. Vediamo, allora, cosa è possibile creare.

Elastici per capelli: come utilizzarli

Se hai voglia di creare una immagine di te diversa, allora non devi fare altro che seguire la tua fantasia e lasciarti da essa guidare. Sembra infatti impossibile essere sempre al top ma, in realtà, tutto non è impossibile. Se si sa scegliere oculatamente, il tutto sarà più semplice di questo pensi e di quanto prevedi.

Basta pensare, infatti che, anche il riciclare oggetti e materiali, dando loro una seconda vita, significa cambiare sì, ma come si deve. Con il fai da te ogni cosa può diventare un oggetto di design. Non ci credi? Vediamo insieme allora delle piccole quanto semplici proposte. Fra le caratteristiche che più attirano, oggi, vi sono quelle che hanno a che fare con alcuni piccoli oggetti che usiamo ogni giorno.

Alcuni piccole idee riciclo

Avresti mai pensato di utilizzare i tuoi elastici per capelli per creare un qualcosa che sia esempio di un riciclo perfetto? Specialmente chi ha i capelli lunghi, di elastici in casa ne ha veramente tantissimi, soprattutto quando inizia a fare caldo. Vi proponiamo, perciò, alcune piccole idee innovative che ti danno la possibilità di riciclarli ma in modo alternativo.

Partiamo dall’elemento più semplice e anche più intuitivo: un bracciale. L’elastico per capelli, in se per se, già lo portiamo al polso. Ma più e abbinati e intrecciati assieme, daranno un effetto wow. Basterà prenderne alcuni di vario colore e intrecciarli fra di loro come un cordino e poi legarli alle estremità.

O ancora, utilizzare gli elastici per creare delle bacchette magiche? Anche questo è possibile. Bastano un rametto di legno, un fiore, erbe aromatiche o spighe, e un elastico. Avvolgiamo il fiore o le erbe intorno al rametto di legno con l’elastico e la bacchetta è subito fatta. Insomma: le idee sono davvero tante, ciò che conta è avere la fantasia e il tempo anche per realizzarle tutte.

E tu, avresti mai pensato ad idee così geniali?