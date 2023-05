Tingere i capelli in modo naturale e del tutto green è possibile. Scopriamo come farlo e quali sono i prodotti migliori.

Negli ultimi tempi sta emergendo sempre più chiaramente come essere green sia essenziale per potersi mantenere sani e in linea con l’ambiente. Per farlo si può agire sotto diversi fronti, uno tra tutti quello della bellezza. Oltre a scegliere cosmetici naturali o prodotti struccanti che siano eco compatibili, ci sono infatti tante altre possibilità. E tra queste, una è quella che riguarda i capelli e la loro colorazione. Anche se non tutti lo sanno, infatti, è possibile colorare i capelli in modo del tutto naturale, evitando le tinte chimiche e optando per prodotti naturali che, oltre a non danneggiare l’ambiente, si rivelano utili anche per la nostra salute.

Tinte green: quali sono e come sceglierle

I prodotti naturali per tingere i capelli hanno una storia molto antica che risale a secoli fa. Ancor prima delle tinte, quindi, era possibile colorare i capelli con ingredienti offerti direttamente dalla natura.

Dai rimedi per coprire i capelli bianchi, ai coloranti puri e fino ai riflessanti, le possibilità sono davvero tante e tutte sane e persino economiche.

tintura capelli green

Degli esempi sono la curcuma e la camomilla che schiariscono e nutrono al contempo i capelli donandogli riflessi dal rosso al dorato. Ci sono poi coloranti naturali che donano un effetto rosso gradevole e fatto di riflessi intensi. Un esempio è il succo di barbabietola che in un’ora è già in grado di offrire ottimi risultati. E non dimentichiamo l’henné che oltre a curare i capelli, copre quelli bianchi e può donare riflessi diversi in base a quale viene scelto.

I benefici dei coloranti naturali

Oltre che colorare i capelli in modo naturale, tutti i prodotti citati hanno la particolarità di rendere gli stessi anche più sani. Si tratta infatti di ingredienti che vanno a rivestire la chioma, proteggendola dagli agenti esterni, dandole maggior volume e rendendola al contempo più forte e brillante.

Ovviamente, si tratta anche di prodotti che risultano sani per l’ambiente e che quindi vale davvero la pena scegliere al posto delle sostanze chimiche. Basta, infatti, fare qualche prova per trovare rapidamente quelli più adatti a se e per imparare ad usarli nel modo giusto.