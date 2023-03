A volte, per essere green, ci vuole davvero poco. Un esempio è dato dall’uso dei dischetti struccanti. Scopriamo come cambiare facilmente abitudini.

Quando arriva il momento di struccarsi, gli step da compiere sono diversi. Tra questi c’è quasi sempre l’uso dei dischetti di cotone usa e getta e con i quali è possibile passare sul viso e sugli occhi sia le lozioni struccanti che l’eventuale latte detergente o acqua micellare.

Si tratta di una routine ormai così consolidata che la maggior parte delle persone la porta avanti senza quasi pensarci. Eppure, in questo momento storico in cui si punta sempre più a tutto ciò che è ecologico, anche l’uso di questi comodissimi dischetti può cambiare. E tutto dando un valido contributo all’ambiente.

I vantaggi dell’utilizzo dei dischetti lavabili

Far uso dei dischetti in cotone porta un consumo di materiale quasi giornaliero che va buttato conseguentemente e che porta al successivo riacquisto.

Si tratta di uno spreco sia in materiali da eliminare che di tipo economico.

dischetti struccanti

Per quanto i dischetti usa e getta costino davvero poco, usarli ogni giorno implica infatti un certo dispendio economico e di tempo che sarebbe possibile evitare. E tutto con un tornaconto per l’ambiente. Ma andiamo più nello specifico e scopriamo quali sono gli effettivi vantaggi dati da questo piccolo grande cambiamento.

Sono realizzati in materiali naturali

In genere dei dischetti riutilizzabili sono solitamente di cotone biologico, in microfibra, in fibra di bambù e in altri materiali naturali. Ciò ne consente un uso più sicuro e senza rischio di irritazioni. Inoltre sono spesso più resistenti e, per questo, in grado di struccare meglio e con maggior praticità.

Durano a lungo

I dischetti lavabili si possono riutilizzare fino a 300 volte. Per pulirli basta usare acqua e sapone o lavarli in lavatrice. In questo modo non ci si deve preoccupare troppo del loro mantenimento. E tutto per dei dischetti sempre puliti e semplici da usare.

Sono ecologici

Di solito, i dischetti di cotone sono contenuti in confezioni di plastica che vengono puntualmente buttati via. Sostituirli con dei dischetti lavabili e che non necessitano di confezioni aiuta quindi ad evitare il consumo di plastica. Cosa che renderà oltretutto anche ecologici ed in linea con l’ambiente.

Passare all’uso dei dischetti lavabili è sicuramente un passo importante ma in grado di fare la differenza. Cosa che si rivelerà utile per l’ambiente.