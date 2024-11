Utilizzare una borraccia: perché è così importante per l’ambiente

Quando si parla di rispetto ambientale, si sa, le piccole abitudini che seguiamo nella nostra quotidianità possono fare la differenza, e l’utilizzo di una borraccia ne è certamente un chiaro esempio.

Questi contenitori di acqua o bevande di altro tipo si stanno diffondendo sempre più, d’altronde si possono ormai individuare molto facilmente in commercio, siti web come stampasi.it consentono di acquistarne perfino dei modelli personalizzati, e questo è assolutamente positivo per l’ecosostenibilità.

Il perché è presto detto: se l’uso della borraccia diviene diffuso, come sta effettivamente accadendo, è possibile ridurre in maniera davvero cospicua la produzione di rifiuti in plastica, i quali sono, come noto, un acerrimo nemico dell’ambiente.

Se si ha sempre a disposizione la propria borraccia, quando si va al lavoro, in palestra, al parco o in qualsiasi altro luogo, non si dovranno acquistare le classiche bottiglie in plastica da distributori automatici e bar, né si dovrà portarle con sé da casa.

Non solo: la borraccia evita anche il ricorso ai bicchieri in plastica, anch’essi, purtroppo, smodatamente utilizzati in un recente passato, di conseguenza è assolutamente corretto ritenere che il suo utilizzo possa essere prezioso anche tra le mura domestiche.

La plastica: uno dei più grandi nemici dell’ambiente

La pericolosità della plastica è purtroppo nota: questo materiale si contraddistingue per una resistenza estrema e non è biodegradabile, di conseguenza, laddove venga disperso in natura, può causare dei danni davvero importanti.

Al di là di ciò, anche laddove la plastica sia correttamente smaltita tramite raccolta differenziata, è assolutamente importante ridurre le quantità di questi rifiuti, dal momento che la relativa gestione ha un costo importante non solo in termini economici, ma anche, anzi soprattutto, in termini ambientali.

Relativamente a quanto detto è possibile citare diverse statistiche emblematiche, anzi del tutto preoccupanti.

Eurostat, il noto istituto statistico europeo, ha stimato che mentre nel 1951 il nostro continente produceva 1,5 tonnellate di rifiuti plastici, nel 2018 questa cifra ha toccato quota 359 milioni; una crescita assolutamente esponenziale, dunque, che va fermata al più presto.

Lo stesso Eurostat, peraltro, ha sottolineato che quest’enorme quantità di rifiuti è legata prevalentemente proprio agli imballaggi, i quali costituirebbero ben il 39,9% del totale, e le bottigliette in plastica si collocano proprio in questa categoria.

E cosa dire di ciò che è stato evidenziato dal WWF, World Wide Fund for Nature: la nota organizzazione ambientalista internazionale ha sottolineato come la plastica possa aver bisogno addirittura di 1.000 anni per potersi degradare, e negli oceani sarebbero dispersi ben 170.000 miliardi di frammenti in plastica.

La plastica, ovviamente, costituisce una minaccia importante anche per gli animali: il WWF ritiene che ben 1.557 specie, sia marine che terrestri, avrebbero accidentalmente ingerito della plastica, e perfino gli umani introdurrebbero nel proprio organismo, per via alimentare o tramite semplice respirazione, fino a 100.000 diversi tipi di microplastiche.

Non solo rispetto ambientale: altre ottime ragioni per utilizzare una borraccia

Utilizzare una borraccia, dunque, è un comportamento assai prezioso per l’ambiente che merita un’adeguata sensibilizzazione, una piccola accortezza che, se diffusa, può donare alla natura ben più che un semplice aiuto.

Al di là di questo, è utile sottolineare che la borraccia merita di essere preferita anche per tante altre ragioni di carattere pratico, che non devono essere sottovalutate.

Anzitutto la borraccia, a differenza delle bottiglie in plastica, è un contenitore robusto e resistente, ciò significa che può essere collocato senza problemi in uno zaino, ad esempio, senza il rischio che si apra o che si danneggi e che, di conseguenza, il liquido si versi.

Certamente esistono anche bottiglie in altri materiali solidi, come il vetro, ma esse sono decisamente poco pratiche da trasportare e, cosa non da poco, con un urto potrebbero andare in frantumi.

La borraccia fa anche risparmiare, e non poco: il costo di una bottiglietta d’acqua non è alto, questo è vero, ma se la stessa cifra viene moltiplicata per tutte le volte che si vuol bere quando si è fuori di casa, nell’arco di un lasso temporale piuttosto lungo, come può ad esempio essere un anno, il risparmio effettivo può ammontare a centinaia di euro!

Ed ancora, la borraccia è un oggetto estremamente pratico da gestire e molto piacevole a livello estetico, sa infatti essere un vero e proprio accessorio di design da scegliere in base ai propri gusti e da sfoggiare con personalità.

Perché, dunque, rinunciare a tutto questo?