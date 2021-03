Xiaomi punta sulle auto elettriche: investirà 10 miliardi

Trovano conferma le indiscrezioni emerse sulla stampa internazionale pochi giorni fa: Xiaomi è davvero pronta a entrare nel mercato delle auto elettriche. Il gigante cinese ha infatti deciso di investire 10 miliardi di dollari per tecnologie dedicate alla mobilità intelligente e verde, da distribuire nei prossimi anni.

Un importante passo per una delle società che ha saputo imporsi maggiormente a livello globale, almeno sul fronte dei dispositivi elettronici. Grazie a prodotti performanti, ma proposti al pubblico a prezzo contenuto, Xiaomi è infatti riuscita a conquistare una grande fetta di affezionati in tutto il mondo. E ora, con il passaggio alla mobilità elettrica, potrebbe seguire la medesima filosofia.

Xiaomi e le auto elettriche

L’interesse di Xiaomi per le auto elettriche era già emerso la scorsa settimana sulla stampa, quando Reuters aveva parlato di un possibile accordo con Great Wall Motor per la produzione di una vettura a batteria. Questa partnership non è stata ufficialmente confermata dal gruppo cinese, tuttavia è arrivato l’annuncio di 10 miliardi di dollari da investire in questo settore nei prossimi anni.

La società mira a inaugurare un’apposita divisione, che sarà guidata direttamente dal CEO Lei Jun. Per la fase iniziale è atteso un investimento di 1.5 miliardi di dollari, ma altri dettagli non sono stati resi noti. È probabile che il gruppo voglia indagare la guida autonoma, proprio poiché ha affermato di volersi soffermare su tecnologie “smart”, ma anche seguire la filosofia di successo già sperimentata sui dispositivi elettronici. In altre parole, non si può escludere che Xiaomi arriverà a proporre delle vetture elettriche performanti, proposte però a prezzi ragionevoli.

Il colosso cinese non è la prima società dell’universo tecnologico e informatico a interessarsi di auto elettriche. Da anni Apple pare stia portando avanti dei progetti analoghi, con il suo misterioso “Project Titan”: un piano che potrebbe portare alla definizione di tecnologie avanzate per la guida autonoma o, ancora, a una vera e propria vettura elettrica della Mela.

Fonte: CNN