Novembre è il mese perfetto per partire in crociera: ecco perché i più intelligenti la preferiscono in autunno, invece che in estate.

Negli ultimi anni le crociere si sono conquistate un posto privilegiato nelle classifiche delle vacanze preferite dagli italiani e non solo. Un titolo del tutto meritato visto i tanti servizi che offrono: dalle spa agli spettacoli, ma anche al buon cibo e alla possibilità di visitare più città nella stessa settimana. Inoltre le navi di ultima generazione sono dei veri giganti del mare, strutture in grado di fornire soggiorni appaganti, che conquistano tutti: dai single alle coppie, ma soprattutto le famiglie.

Tuttavia in molti sono convinti che la crociera è una vacanza prettamente estiva, anche se durante la bella stagione le navi sono sempre piene e le prenotazioni vanno fatte con largo anticipo, ma il trend recente mette in evidenza il fatto che le compagnia affermate danno ampio credito anche ai tour fatti a Novembre e nelle stagione autunnale inoltrata. Partire in crociera in Inverno è decisamente vantaggioso, e per diversi motivi. I viaggiatori più intelligenti e attenti si ritagliano le vacanze proprio in questo periodo, quando le navi sono più godibili.

Una crociera a Novembre è davvero un must: c’è sicuramente meno gente e questo permette di usufruire di tutti i servizi presenti in nave senza sgomitare, come spesso succede in estate. Inoltre c’è la possibilità di accedere a cabine più privilegiate in modo gratuito, grazie alla compagnia che spesso concede questo vantaggio a chi ha prenotato in questo periodo. Infine la crociera a Novembre ha un costo decisamente ridotto: diversi gli itinerari a disposizione a costi decisamente low cost con soggiorno d’elite.

La crociera a Novembre: vantaggi e prezzi low cost

I prezzi di una crociera a Novembre con tour diversi nel Mediterraneo partono da meno di 500 euro e non superano i 700. Le navi sono tutte prestigiose e i servizi garantiti. Certo i prezzo può variare a seconda della tipologia di cabina scelta e se si acquistano i vari pacchetti bevande o escursioni, e spa, durante la prenotazione. Quel che è certo è che sono tutte rotte accreditate che permettono di visitare diverse città europee.

Fare una crociera autunnale è vantaggioso, permette di approfittare di vivere le grandi navi in modo totalitario, ma soprattutto ha un costo decisamente basso per quello che offre. Insomma non mancheranno comfort, relax e coccole ad un prezzo decisamente basso: sarà sicuramente un’esperienza da ripetere che non deluderà.