La mobilità sostenibile è un pilastro fondamentale della strategia europea per la riduzione delle emissioni di CO₂.

L’obiettivo dell’UE è ambizioso: raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il percorso prevede tappe intermedie delineate con precisione, che stanno spingendo l’industria automobilistica verso una trasformazione radicale. Comprendere le differenze tra le diverse tecnologie oggi disponibili è dunque essenziale per orientare in maniera consapevole e lungimirante le proprie scelte in termini di mobilità.

Le motorizzazioni alternative nel panorama attuale

Il mercato automobilistico offre oggi una gamma di soluzioni molto varia. Spesso la scelta oscilla tra auto elettriche o ibride, ma la decisione dipende da molteplici fattori, che spaziano dalle abitudini di percorrenza quotidiana alla disponibilità di infrastrutture di ricarica, fino alle specifiche esigenze di autonomia.

Le motorizzazioni elettriche pure utilizzano esclusivamente energia accumulata in batterie ad alta capacità, che portano a due grandi vantaggi: assenza di emissioni allo scarico e costi di esercizio potenzialmente ridotti (a seconda del costo dell’energia elettrica e dell’uso del veicolo); le ibride, invece, affiancano al motore termico tradizionale un’unità elettrica – una soluzione che ottimizza consumi ed emissioni.

Il quadro normativo europeo

L’Unione Europea ha tracciato obiettivi vincolanti per ridurre le emissioni attraverso il Regolamento UE 2019/631, aggiornato dalle misure contenute nel pacchetto “Fit for 55”. La normativa, infatti, stabilisce che a partire dal 2035 le case automobilistiche dovranno far sì che la media delle emissioni delle nuove auto vendute sia pari a zero.

Gli step intermedi sono altrettanto rilevanti: entro il 2030 le emissioni medie di CO₂ delle nuove auto dovranno essere ridotte di circa il 55% rispetto ai livelli del 2021. Le case automobilistiche che non rispetteranno i limiti imposti saranno soggette a sanzioni economiche significative.

L’infrastruttura di supporto

La diffusione capillare di veicoli elettrici e plug-in hybrid richiede infrastrutture di ricarica adeguate: per questo l’UE e gli Stati membri stanno ampliando la rete pubblica e incentivando stazioni di ricarica lungo le principali arterie. Attualmente l’autonomia media è ormai superiore ai 400 km per veicoli come i SUV elettrici, ma non solo: anche brand come smart hanno abbracciato completamente la filosofia della mobilità elettrica, posizionandosi come riferimento nel segmento urban premium.

La transizione energetica nel settore automotive riguarda anche la filiera produttiva, dalla supply chain delle batterie al riciclo dei componenti a fine vita. Per questo l’industria europea sta investendo massicciamente in gigafactory per la produzione locale di batterie, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei e garantire standard qualitativi elevati.

Quale motorizzazione scegliere oggi?

Per chi si appresta a scegliere un nuovo veicolo oggi, è fondamentale basarsi su dati reali di utilizzo, disponibilità di infrastrutture e condizioni personali – non su slogan o numeri medi che non sempre riflettono la realtà quotidiana. Ad esempio, per chi percorre prevalentemente tragitti urbani o quotidiani e ha a disposizione una stazione di ricarica domestica o aziendale, l’elettrico può essere la soluzione più efficiente e sostenibile.

A chi alterna i tragitti urbani a quelli extra-urbani e ha la possibilità di affidarsi saltuariamente a infrastrutture di ricarica, un ibrido plug-in può offrire la giusta flessibilità; mild o full hybrid, infine, sono opzioni valide per un uso variegato o per chi necessita di semplicità e riduzione dell’impatto urbano senza poter fare affidamento su stazioni di ricarica.