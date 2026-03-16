Ogni stagione ha il suo fascino particolare e la primavera sull’Alpe di Siusi non fa eccezione.

A partire da metà marzo, fino ad arrivare a maggio, l’altopiano più esteso d’Europa attraversa una fase di notevole trasformazione: le ultime settimane della stagione sciistica, che vedono ancora la neve come grande protagonista, lasceranno pian piano spazio al risveglio della natura.

Non appena la stagione sciistica sarà terminata, i ritmi sull’altopiano saranno molto diversi, sicuramente meno frenetici, e l’Alpe di Siusi diventerà la destinazione ideale per chi cerca una vacanza tranquilla, fatta di passeggiate panoramiche, atmosfera alpina e momenti di relax nelle aree wellness degli hotel. Il tutto sarà facilitato dalle temperature più miti e dalle maggiori ore di luce.

Dove soggiornare sull’altopiano

Dopo la chiusura degli impianti di risalita, prevista per il 7 aprile 2026, molte strutture ricettive osserveranno un periodo di riposo. Altre però restano aperte tutto l’anno, dando la possibilità di organizzare una vacanza anche nei periodi di minore affollamento.

Tra gli hotel Alpe di Siusi che offrono questa opportunità vi sono il Plaza Easy Living, un ottimo hotel a 3 stelle, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo e il Seiser Alm Urthaler, una splendida struttura a 5 stelle, nota per la sua attenzione alla sostenibilità.

Entrambi gli hotel si trovano a Compaccio (Compatsch) e offrono servizi wellness di altissimo livello, pensati per il relax dopo le attività all’aria aperta.

Comprensorio Seiser Alm: ultime settimane sugli sci

Come accennato, il comprensorio Seiser Alm chiuderà i suoi impianti il 7 aprile 2026. Fino a questo momento, gli appassionati avranno la possibilità di sfruttare i 73 km di piste, godendosi gli splendidi panorami dolomitici. Anche lo sci di fondo trova qui un ambiente ideale, grazie a numerosi tracciati che attraversano l’altopiano e che sono tra i più apprezzati delle Dolomiti.

La primavera sull’altopiano: natura e panorami

Dopo la chiusura degli impianti, l’Alpe di Siusi è un luogo ideale per vivere la montagna in modo più rilassato. Alcuni sentieri in quota possono essere ancora innevati o fangosi nel mese di aprile e quindi non è consigliabile avventurarsi troppo in alto, soprattutto se non si è camminatori esperti, ma a quote più basse è possibile fare bellissime passeggiate in assoluta sicurezza. Lo staff del vostro hotel o i responsabili dell’Associazione Turistica Alpe di Siusi, situata proprio a Compaccio, sapranno consigliarvi al riguardo.

La primavera è anche un periodo ideale per gli appassionati di fotografia naturalistica: i prati che tornano verdi, la fioritura dei crochi, le cime ancora innevate e il cielo limpido delle Dolomiti creano scenari molto suggestivi.

Con l’arrivo di maggio, inoltre, riapriranno anche alcune malghe dell’altopiano, dove sarà possibile fermarsi per una pausa gastronomica e assaggiare piatti tipici.

Un punto di partenza ideale per esplorare la zona

Da Compaccio si raggiungono facilmente alcune delle località più interessanti dell’area dello Sciliar. In pochi minuti si arriva a Castelrotto, uno dei borghi più caratteristici della zona, mentre Siusi allo Sciliar merita una visita per il suo centro elegante e l’atmosfera tranquilla tipica dei paesi di montagna. Le case tradizionali e la vista sul massiccio dello Sciliar rendono questo borgo una meta piacevole per una passeggiata primaverile.

A breve distanza si trovano anche Fiè allo Sciliar e il suggestivo Laghetto di Fiè, meta molto apprezzata per passeggiate a quote moderate immerse nella natura.

Grazie alla sua posizione e alla varietà di attività disponibili, Compaccio rappresenta quindi un punto di partenza ideale per scoprire l’Alpe di Siusi in una stagione più tranquilla, quando la montagna si prepara lentamente all’arrivo dell’estate.