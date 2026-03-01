Related Stories

“Gli elettrodomestici in stand-by ti mangiano fino al 10% della bolletta: l’abitudine che costa cara e quasi nessuno conosce” Eppure, secondo diversi studi, questa abitudine innocente e diffusa può arrivare a costare fino al 10% della bolletta energetica annuale

28 Febbraio 2026
Bollette del gas giù del 12% nel 2026: ma c’è un trucco che quasi nessuno conosce per non perdersi il risparmio bolletta gas

27 Febbraio 2026
L’upcycling è il nuovo lusso: i vestiti ‘vecchi’ ora valgono più di quelli nuovi (e la Gen Z li preferisce alle grandi marche) Questo approccio, che ruota attorno al riutilizzo creativo di materiali scartati, sta guadagnando sempre più terreno,

26 Febbraio 2026
