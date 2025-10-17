Lidl, tra le nuove promo del noto supermercato un accessorio che riscalda e consuma poco in vendita ad un prezzo super scontato.

In vista dell’arrivo della stagione fredda la Lidl rinnova il suo volantino inserendo una serie di promozioni finalizzate a fronteggiare le basse temperature. E anche se in gran parte dell’Italia c’è ancora il sole e le giornate sono miti, l’arrivo del freddo è alle porte e non sempre i riscaldamenti riescono a scaldare i diversi ambienti della casa. Inoltre i caloriferi non possono essere accesi tutto il giorno, questo anche per fronteggiare ad un risparmio economico e più sostenibile. Per queste ragioni spesso si ricorre all’uso di mezzi alternativi che possono scaldare anche solo una stanza.

Lidl, che è leader nelle promozioni che riguardano piccoli elettrodomestici ma anche oggetti per il fai da te e per la casa, ha pensato di offrire ai suoi clienti un oggetto che riscalda e che consuma veramente poco ad un prezzo iper scontato. Come di consueto sta andando a ruba ed è impossibile non cedere alla tentazione di acquistarlo viste le sue tante funzioni e la sua struttura agile. Si tratta di un prodotto che nei prossime mesi sarà sicuramente molto utile.

E’ il piccolo e funzionale termoventilatore Silvercrest, che è in vendita a soli 24,99 euro. Ha un designer ben strutturato, e può anche fungere da complemento d’arredo di salotti e camere da letto. Le sue funzioni sono diverse e tutte molto utili, inoltre è dotato di un telecomando che agevola il suo utilizzo.

Il termoventilatore Lidl: tutte le funzionalità

Il termoventilatore della Lidl ha tante funzionalità che possono essere gestite a distanza con l’apposito telecomando in dotazione che ha diverse funzioni:

Temperatura regolabile a piacere (15–35 °C) e oscillazione 75° attivabile

2 livelli di riscaldamento: 1000 W / 2000 W

Protezione antisurriscaldamento e antiribaltamento

Inoltre l’apparecchio può fungere anche da ventilatore e ha delle dimensioni decisamente piccole. Grazie alla promo Lidl, che per altro sta andando a ruba, il freddo non sarà un problema. Si potrà scaldare la stanza evitando gli eccessivi costi sostenuti con i termosifoni e utilizzando il termoventilatore che oltre ad avere notevoli potenzialità di riscaldamento ha un consumo minimo. Il prodotto è in vendita in tutti gli store della catena fino ad esaurimento scorte, non resta che affrettarsi per non rimanere senza.