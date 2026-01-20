Bisogna fare molta attenzione, è un chiaro sintomo che c’è qualcosa che non va: cosa sapere e cosa si deve fare

La lavatrice è forse uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, c’è chi ne fa una al giorno e chi non riuscirebbe a immaginare una vita senza. Proprio per questo è importante prestare attenzione alla sua “salute”, dunque se fa uno specifico rumore, è necessario spegnerla immediatamente se non si vogliono avere problemi.

Va detto che non tutti i rumori della lavatrice indicano un guasto, ma alcuni “sintomi” non vanno presi sotto gamba. Per questo è utile saper fare una distinzione, così da sapere quando si deve chiamare un tecnico.

Rumori della lavatrice, cosa è importante sapere

Abbiamo detto che non tutti i rumori della lavatrice nascondono un problema, quelli della centrifuga – per esempio – è normale che siano molto forti e questo non vuol dire che ci sia qualcosa che non va. Può capitare di sentire rumori di ticchettii di monete lasciate nelle tasche o un “vruum” che arriva dalla pompa di scarico, altri rumori invece possono indicare un carico sbilanciato.

Prima di “pensare al peggio”, conviene fare alcuni controlli così da capire se il rumore è pericoloso o no. Si può bilanciare il carico, evitando troppi carichi pesanti, va controllata la superficie su cui è poggiata la lavatrice, controllare i bulloni e pulito il filtro. Capita che si sentano rumori fortissimi e aggiustando una di queste cose, il problema è risolto. Ci sono poi segnali che indicano altri tipi di problemi.

Se il rumore è metallico è fisso nel corso della centrifuga, potrebbe esserci l’usura dei cuscinetti, dunque serve una riparazione celere. Può capitare anche un rumore più forte come se ci fossero due parti che sfregano l’una sull’altra, in questo caso potrebbero essere ammortizzatori danneggiati e serve l’intervento di un tecnico. E’ importante saper riconoscere questi rumori più “seri” perché in caso di danni del genere, si deve smettere di usare la lavatrice, svuotarla e chiamare subito un tecnico che intervenga per ripararla.

Continuare a usarla, invece, potrebbe causare danni più gravi, talvolta irreparabili, con la conseguenza che potrebbe essere necessario acquistare una nuova lavatrice. Dunque è fondamentale fare attenzione ai rumori che si sentono, senza allarmarsi inutilmente, ma senza nemmeno rimandare la chiamata a un professionista che saprà comprendere qual è il problema, intervenendo “prima che sia troppo tardi”.