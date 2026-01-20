Chi ha detto che bisogna per forza chiamare un imbianchino? Con questo trucco torneranno a splendere in poco tempo

Con il passare degli anni può capitare che i muri di casa si ingialliscano a causa della polvere, si crea una vera e propria patina superficiale che li farà risultare opachi e sporchi. Per fortuna c’è un modo per far tornare le pareti come nuove, senza dover chiamare un imbianchino.

La cosa importante nella pulizia sarà preservare la pittura, evitando che vada via e, dunque, si faccia peggio. Qual è il metodo per far tornare i muri di casa puliti e splendenti?

Come pulire le pareti opache, facendole tornare nuove

La prima cosa che si deve fare è rimuovere la polvere, che è la causa di quel colore giallino che si intravede in controluce. Per farlo basterà usare uno spolverino con setole morbide, che così non rovinano la pittura. Se la pittura è lavabile, invece, si potrà usare un panno umido, facendo attenzione a non usare troppa acqua.

Per le pitture non lavabili, invece, è preferibile usare un panno asciutto. Se oltre alla polvere, vanno lavate le macchie, che possono essere grasse, rigature di oggetti o altro, si deve procedere al trattamento, usando un detergente leggero o una miscela fatta in casa. E’ essenziale, però, che i prodotti non siano abrasivi, altrimenti si rovinerà in modo irreparabile la vernice. Il rimedio “fai da te” si può creare con il bicarbonato di sodio e un po’ d’acqua, la pasta va messa sulle macchie e successivamente rimossa con un panno umido.

In questo modo si puliranno tutte le macchie sui muri, che torneranno a essere bianchi. Chiaramente per pulire le pareti ci sono anche altri metodi, ad esempio per chi ha soffitti alti, l’ideale è comprare un attrezzo per pulire i muri, così da raggiungere anche i punti più difficili. La testa in microfibra può essere bagnata o asciutta, a seconda del tipo di pittura che si dovrà pulire.

Un altro sistema molto efficace è la gomma magica per macchie, basterà inumidirla un po’ e usarla delicatamente direttamente sulle macchie, servirà a pulire aloni di unto, disegni con matite e altri generi di macchie. Tra le altre soluzioni casalinghe, invece, si può usare anche una miscela a base di aceto bianco, da usare con cautela a seconda delle vernici.