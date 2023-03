Come addolcire l’acqua in lavatrice per risparmiare detersivo: il trucco del sale

Esiste una soluzione naturale per ottimizzare il lavoro della lavatrice e utilizzare meno detersivo: utilizzare il sale sia per addolcire le acque dure che come anticalcare. Nell’esperimento sono stati usati anche l’aceto e il bicarbonato, una soluzione mutuata da soluzioni eco per la lavastoviglie. Vediamo nel dettaglio come usare la lavatrice con questa modalità.

Come risparmiare sul detersivo con il trucco del sale

Le acque dure non sono le migliori per fare il bucato in lavatrice: lasciano una patina biancastra e rendono le fibre stoppose e difficili sia da stirare che da usare. Dopo molti lavaggi in un’acqua ricca di calcare la biancheria smette di essere bianca e tende a diventare grigiastra. Non solo, per ottenere dei buoni risultati bisogna usare più detersivo per lavare i panni, ma anche più ammorbidente e più anticalcare per mantenere in salute la lavatrice.

sale in lavatrice

Si tratta, insomma di un vero e proprio attentato all’ambiente e all’economia casalinga.

Eppure, come già accennato, c’è un rimedio semplice da mettere in pratica e che ha come protagonista il sale.

Per metterlo in pratica basta mettere un bicchiere di sale grosso in lavatrice e diminuire quindi la quantità di detersivo. Volendo, al posto dell’ammorbidente si può usare l’aceto, ottenendo così un doppio risultato in quanto a risparmio e a rispetto dell’ambiente.

Perché il sale può fare la differenza

La presenza del sale, serve ad addolcire l’acqua della lavatrice, consentendole di funzionare al meglio e con un uso minore dei prodotti. Volendo, il sale si può anche mescolare con il bicarbonato. Mentre, come già detto, è possibile sostituire l’ammorbidente con l’aceto.

In questo modo jeans, maglioni e biancheria rimarranno più belli e più a lunghi.

Prima di mettere a punto questo rimedio, è importante ricordare di chiedere sempre al tecnico della biancheria. In questo modo non si correranno rischi e si potrà conoscere il quantitativo esatto di sale da usare per la propria lavatrice.