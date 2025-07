Guardare alle offerte dei singoli supermercati è un qualcosa che, non appena ci arrivano i volantini a casa, facciamo. Tutti, indistintamente: perché siamo sempre alla ricerca dell’offerta per poter risparmiare.

Quando però, ci troviamo davanti il volantino della Lidl allora andiamo sul sicuro. Sì, perché questa catena di supermercati propone sempre delle offerte inimitabili e che, davvero, non hanno eguali a confronti di tanti altri supermercati che sono sparsi nel circondario.

Le ultime offerte sono quelle che riguardano questo primo weekend di luglio: prodotti per la nostra tavola e anche per la nostra casa a prezzi davvero unici nel loro genere. Possibile? Vediamo insieme di cosa si tratta.

Un elettrodomestico al quale non avevi pensato

Quando pensiamo alle offerte dei supermercati, attendiamo con ansia l’arrivo, nelle nostre cassette postali, dei volantini. Li spulciamo tutti nella speranza di trovare quel o quei prodotti che fanno al caso nostro e che hanno prezzi ribassati, proprio per approfittarne e farne scorta. Quello che ci stupisce più di tutti è notare come, invece, è una singola catena di supermercati che propone offerte su offerte.

La Lidl, infatti, proprio per questo primo weekend di luglio propone una serie di offerte imperdibili ed irripetibili che fanno davvero venir voglia di scendere a fare la spesa. Si tratta di offerte in vigore e valide per tutto il weekend. Ma di cosa si tratta nel dettaglio?

Non si tratta, come abbiamo sempre detto, di soli prodotti alimentari ma, anche, di prodotti che possono essere utili per la nostra casa quanto anche di piccola utensileria che, di solito, saremmo andati a cercare in tantissimi altri negozi spendendo anche una fortuna. Da Lidl, invece, le offerte sono tutte qui e non puoi lasciartele scappare.

Ecco cosa ti propone Lidl

Si tratta di un oggetto che mai avresti pensato di acquistare o, comunque, di avere in casa perché, dall’altro lato, pensi: “Ma cosa me ne faccio?”. Ed invece, quando meno te lo aspetti, ecco che ti torna utile: è l’essiccatore per alimenti SilverCrest® Kitchen Tools. Si tratta dell’elettrodomestico che ti aiuterà a ridurre al minimo gli sprechi in cucina e ad utilizzare i prodotti come mai avresti immaginato.

Questo elettrodomestico, piccolo e maneggevole, ti permetterà di conservare frutta e verdura, ma anche altri tipi di alimenti, in maniera duratura senza che deperiscano in breve tempo. Quanto costa? Solo 24.99€. quali sono le sue principali caratteristiche? Ha una potenza di 250W che gli permette un’essiccazione per una vasta qualità di cibi.

Ha 5 contenitori che si impilano uno sull’altro, in modo da permetterti di risparmiare anche spazio in dispensa e si tratta di contenitori regolabili in altezza, adatti anche a cibi un po’ più voluminosi. Ti aiuterà ad essiccare e conservare i tuoi cibi in maniera del tutto naturale e senza l’aggiunta di conservanti o additivi vari.