E-bike Bottecchia BE 80 Quasar: una mountain bike moderna

Di Rosario Scelsi lunedì 3 febbraio 2020

La BE 80 Quasar si giova del know-how Bottecchia e propone all'utenza una mountain bike elettrica adatta a diverse possibilità di impiego, nel segno delle emozioni e della funzionalità.

Nel vivace mercato delle e-bike si ritaglia il suo spazio la Bottecchia BE 80 Quasar E-Full Susp. Carbon 27,5" XT 11S Shimano E8000. Questa bicicletta a pedalata assistita nasce come mountain bike elettrica e punta ad assecondare il bisogno di emozioni di una clientela che ama divertirsi su vari percorsi.

Il modello dispone di telaio monoscocca in carbonio, per avere la massima leggerezza, con un'escursione di 150 mm, in modo da affrontare al meglio i vari sentieri operativi, dai trail veloci ai percorsi montani.

L'ausilio di marcia è dato dal motore Shimano Steps E8000 da 250W, con batteria integrata da 500 Wh, per un'autonomia da 50 a 100 chilometri. Questa e-bike promette maneggevolezza, guidabilità e piacere dinamico. Disponibile nelle misure 44/48, viene proposta in un'avvincente tinta nero grigio.

Fonte | Bottecchia