Aeroporto record e green a Pechino: Daxing International Airport

Di Rosario Scelsi mercoledì 15 gennaio 2020

Ha la forma di una stella marina gigante, che forse vuole anche annunciare la sostenibilità ambientale del nuovissimo aeroporto di Pechino.

La Cina cresce a vista d'occhio e guarda con concreto interesse alle scelte ecologiche, che guadagnano un ruolo di primo piano nel nuovo Daxing International Airport di Pechino. Si tratta di uno scalo record per dimensioni e flussi, come era lecito immaginare.

L'aeroporto, grande quanto 97 campi di calcio, ha il suo nucleo in una struttura a forma di stella marina gigante, nei cui terminal i passeggeri transiteranno per le partenze e gli arrivi.

Il progetto, felicemente tradotto in realtà, porta la firma di una donna: la celebre architetta e designer irachena (naturalizzata britannica) Zaha Hadid, vincitrice del Premio Pritzker nel 2004 e del Premio Stirling nel 2010 e nel 2011.

Grande l'attenzione per la sostenibilità ambientale, con abbondante ricorso alle energie rinnovabili: in primis fotovoltaica (con capacità minima di 10 MW) e geotermica. A migliorare il quadro green provvede il sistema di raccolta e recupero dell'acqua piovana che fornisce fino a 2,8 milioni di metri cubi di acqua a zone umide, laghi e corsi d'acqua, per rendere più gradevole il microclima locale.

Fonte | Info Build Energia